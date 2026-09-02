Том Круз и Никол Кидман може пак да са заедно на екран години след бурния си развод

Години след бурния си развод Том Круз и Никол Кидман може отново да бъдат заедно на екран. Любовта им започна именно по време на снимките на „Дни на грохот" през 1990 г., а сега те са на път да се срещнат отново в продължението на култовия филм. Paramount вече официално работи по „Дни на грохот 2", а според RadarOnline. Круз се надява бившата му съпруга да се присъедини към проекта.

Източник, близък до 64-годишния актьор, твърди, че той има желание Кидман отново да бъде негова партньорка на екрана. Според вътрешния човек участието на 59-годишната носителка на „Оскар" е напълно възможно, макар че последната дума ще бъде нейна.

„Нека да бъдем директни: има ли място Никол Кидман да се появи в „Дни на грохот"? Да. А от гледна точка на преговорите това не е трудно за осъществяване", казва източникът. „Очевидно Том иска това да се случи, но решението е изцяло в ръцете на Никол."

Джонатан Левин води разговори да режисира продължението. Очаква се Круз не само да се завърне в ролята на талантливия състезател Коул Трикъл, но и да продуцира филма заедно с Джери Брукхаймър.

В оригиналната лента Кидман играе неврохирурга д-р Клеър Левики, която се влюбва в героя на Круз. Екранната им любов постепенно се пренася и в реалния живот. Малко след премиерата на филма двамата сключват брак, но след 11 години заедно се разделят и разводът им е финализиран през 2001 г.

Завръщането на Кидман обаче далеч не е сигурно. Според източника убеждаването на актрисата няма да бъде лесна задача. През последното десетилетие тя е съсредоточила голяма част от работата си върху проекти с жени режисьори и продуценти и върху подкрепата им, като постиженията й в тази област са сред най-добрите в индустрията.

„За Кидман би било сериозна стъпка да се включи в „мъжки" филм като „Дни на грохот", режисиран от човек, свързван с комедиите в стила на Сет Роугън", твърди вътрешният човек. По думите му дори участието й само в една запомняща се сцена трябва да бъде част от „творчески безупречен" проект, за да приеме тя ролята.

„Говори се, че Том и студиото искат това да стане, но вече не е 1990 г. Никол сама по себе си е влиятелен и успешен продуцент и никой не може да я принуди да приеме работа, която не желае", добавя източникът.

Въпреки това Кидман все още не е отказала официално. Според него целият екип на „Дни на грохот" би спечелил от нейното участие, дори то да бъде кратко. Освен това именно първият филм се оказва важен трамплин в кариерата й. Макар да не се превръща в най-големия хит по онова време, след премиерата му името на Кидман вече е познато на широката публика.

Самият Круз отдавна обмисля завръщане към състезателната поредица. Миналата година той разкри, че заедно с екипа си разговарят и обсъждат идеи за продължение на „Дни на грохот", докато разработват и други проекти. Актьорът посочи, че са били необходими десетилетия, за да бъде намерен правилният подход за „Топ Гън 2".

Кидман също пази топли спомени от филма, който реализира приблизително 158 милиона долара приходи в световен мащаб. Актрисата дори се шегува, че горещият и влажен климат във Флорида се е отразил чудесно на естествено къдравата й коса.

„Обожавам косата си във филма. Тя е много къдрава, това е естествената ми коса. Не е ли лудост?", споделя тя. „Затова, малки момичета, приемете къдриците си. Не правете като мен и не изправяйте косата си."

Най-ценният спомен от „Дни на грохот" за Кидман обаче остава срещата с бъдещия й съпруг. През 2016 г. тя си припомня първия момент, в който вижда Круз.

„Помня как влязох, колко нервна бях и как видях Том Круз да пристига с Porsche, мисля, че беше такова. Той слезе от колата и мина покрай мен, а аз само си казах: „Ах!" Челюстта ми буквално увисна", разказва актрисата.

След това Кидман се явява на прослушване пред режисьора Тони Скот. На място са и продуцентите Дон Симпсън, Джери Брукхаймър, Робърт Таун и самият Круз.

„Помислих си: „Няма начин, няма да получа ролята." Обадиха ми се същия следобед и вече имах работата", спомня си тя.