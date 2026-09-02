Ариана Гранде се сбогува със сцената през сълзи: Винаги ще пазя този спомен

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Ариана Гранде се сбогува емоционално във вторник вечерта, като приключи турнето си „Eternal Sunshine" и се подготви да се оттегли от обществения живот.

Певицата на моменти беше на ръба на сълзите – най-вече по време на песента „One Last Time", която придоби допълнително значение като химн за оцелелите от терористичната атака в Манчестър през 2017 г.

„Лондон, ще ми трябва вашата помощ за това", каза тя, като коленичи, за да бъде близо до публиката през цялото представление.

Миналия месец Гранде обяви, че ще си вземе почивка от всички бъдещи публични изяви след месеци на интензивни спекулации относно здравето и външния ѝ вид.

Това оттегляне включва и отказа на Гранде да участва в постановката на Стивън Сондхайм „Sunday in the Park with George" в лондонския „Барбикан" следващото лято.

Тя трябваше да се появи на сцената заедно със своя колега от Whicked Джонатан Бейли, който също се оттегли от постановката във вторник.

На сцената в Лондон Гранде не показа никакви признаци на крехкост или влошено здраве – с изключение на контузия на крака, която я принуди да смени характерните си обувки на висок ток с поредица от ботуши с платформа до коляното.

Въпреки това тя подскачаше по сцената в синхрон с танцьорите си, често на пръсти, за да компенсира загубената височина от високите си токчета.

Но гласът ѝ отново се разтрепери по време на песента „Nowhere, Nobody", докато пееше строфата: „Трудно е да повярваш в перфектен край."

Този момент обаче беше краткотраен. Професионалистка до мозъка на костите си, Гранде възвърна самообладанието си и остана не по-малко магнетична на сцената.

Обръщайки се към публиката към края на шоуто, певицата благодари на феновете за подкрепата им.

„Това беше едно от най-красивите и необикновени преживявания в живота ми и просто исках да изразя благодарността си, без да се разплача напълно", каза тя.

„Винаги ще пазя скъп спомен за това преживяване. Имам най-добрите фенове в целия свят и винаги съм имала. Благодаря ви за всичките ви усилия и за това, че продължавате да правите всичко това толкова специално.

Обичах всяка минута от това с вас всички и просто исках да се уверя, че изразявам колко съм благодарна."

Гранде обяви паузата си миналия месец, малко след като пусна музикалния клип към най-новия си сингъл „Petal", което накара някои фенове да изразят загриженост относно теглото ѝ.

Един от тях написа в социалната мрежа "Екс", че 33-годишната певица е „станала толкова слаба, че хората са искрено загрижени".

Два дни по-късно публицистът на Гранде обяви, че тя „се оттегля от публичното пространство" поради „безкрайния и непрестанен обществен контрол".

Самата Гранде се опита да успокои феновете си на следващата вечер, като заяви, че решението ѝ е било взето „след дълбоко обмисляне и с увереност" и е било планирано „отдавна".

„Чух, че феновете ми се притесняват, че негативните коментари ми влияят но... това не може да бъде по-далеч от истината", каза тя на сцената в Чикаго.

„Трябва да се поставят граници, хората понякога се нуждаят от почивка."

Още преди това съобщение Гранде беше описала турнето „Eternal Sunshine" – което започна в САЩ през юни – като „последно празненство", като заяви, че иска да се посвети повече на актьорската си кариера след номинацията си за „Оскар" за ролята ѝ в мюзикъла „Wicked".

„Няма никакво съмнение – Ариана Гранде е една от най-добрите певици на своето поколение", написа списание „Rolling Stone", отбелязвайки, че „нямаше никакви признаци" певицата „да се мъчи или да не иска да е там".

„The Telegraph" определи шоуто като „безупречно", като похвали „вдъхновената от Холивуд" сценография и „искрената привързаност на Гранде към Великобритания".