Джордж Клуни получи „Златен лъв" за цялостно творчество във Венеция

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Американският актьор, режисьор и продуцент Джордж Клуни получи наградата „Златен лъв" за цялостно творчество на 83-ия Международен филмов фестивал във Венеция, съобщи сайтът на кинофорума, цитиран от БТА.

„Имам толкова много незабравими моменти във Венеция. Този фестивал безспорно е любимият ми и получаването на „Златен лъв" е огромна чест. Вероятно това означава, че съм остарял, но ще го приема", каза Клуни при получаването на отличието.

Директорът на фестивала Алберто Барбера определи актьора като съчетание от звезден блясък, забележителен професионализъм и съвременна чувствителност. Той подчерта способността му да преминава с рядка гъвкавост през различни жанрове.

Сред посочените заглавия са военните филми „Трима крале" и „Сириана", трилърът „Майкъл Клейтън", комедиите „Бандата на Оушън" и „О, братко, къде си?", научнофантастичните „Гравитация" и „Соларис", както и „Потомците", „Високо в небето" и „Джей Кели".

По думите на Барбера във всяка от тези роли Клуни променя актьорския си регистър, но остава верен на себе си – ироничен и меланхоличен, очарователен и замислен, блестящ и способен на неочаквана дълбочина.

Директорът на кинофестивала открои и деветте филма, които Клуни е заснел като режисьор. Сред тях са „Самопризнанията на един опасен ум", „Лека нощ и късмет", „Маската на властта" и „Райско кътче в ада".

Според Барбера тези продукции разкриват взискателната и човеколюбива концепция на Клуни за киното и отразяват ангажираността му със социални и хуманитарни каузи.