Септември ни връща обратно към познатия градски ритъм, натоварените графици и ежедневните задачи. Сутрешното пътуване, разходката в парка или моментите на забавяне на темпото вечер могат лесно да се обогатят с добра история.

Тъкмо навреме за новия сезон Storytel предоставя и новата си функция „Колекции“ (Collections) - най-желаната и очаквана от слушателите на платформата. Тя дава възможност на всеки абонат да подрежда и организира вече запазени аудиокниги и е-книги в библиотеката си в свои тематични списъци спрямо лични настроение, задачи или навици. Създаването е бързо: отваряте секцията „Моята библиотека“, избирате име на новата си колекция, добавяте заглавия от запазените книги и ги подреждате по приоритет с едно плъзгане. „Връзката на всеки читател с неговата библиотека е дълбоко лична. Без значение дали подреждате списък със заглавия за есента, или държите любимите си аудиокниги на един клик разстояние, новата функция дава пълна свобода на нашите слушатели да оформят своето собствено изживяване“, споделя Юхан Столе, главен продуктов директор на Storytel.

Новата възможност идва заедно със силна и разнообразна селекция от нови аудиокниги в платформата – от модерен прочит на български класики до заплетени трилъри и разследващи заглавия.

Големият акцент през месеца е специалният проект на Storytel Original – Голямото накратко с водещ редактор Богдан Русев. Проектът представя 23 емблематични произведения от българския литературен канон, изучавани в училище от 6 до 11 клас. Седем популярни български автори – Здравка Евтимова, Елена Алексиева, Мария Пеева, Катерина Хапсали, Мария Касимова-Моасе, Димана Йорданова и Самуил Петканов – преразказват историите на достъпен и съвременен език, но с уважение към оригинала. От „История славянобългарска“ до „Крадецът на праскови“, поредицата помага да преоткрием класиката по лек и завладяващ начин.

Програмата предлага още любопитни акценти за практичните хора и феновете на историята. В Суперкомуникатори Чарлс Дюиг разкрива скритите механизми на разговора и начините да се свързваме по-успешно с другите. Историческият роман Калиакра: Камък и кръв от Роксана Калипсо пренася слушателите сред средновековни крепости, битки и легенди. В каталога влиза и световната класика Замъкът на шапкаря от Арчибалд Кронин – драматична история за сляпата гордост, семейните конфликти и упадъка на един властен баща. Месечната акцентна селекция се допълва от атмосферичния роман Нестинарка от Кармен Мишу, потопен в българските традиции, мистиката на огнения ритуал и личното търсене.

За почитателите на напрежението месецът носи сериозна доза адреналин. Психологическият трилър Последните дни на Кира Мълан от Ники Френч заплита героите в опасна мрежа от тайни и минали грешки. В платформата излизат и нови заглавия от майстори на жанра като Хенрик Фексеус, Йорген Бреке, Райли Сейгър, Уни Линдел и Ларш Кеплер.

За истински криминални истории ще можем да слушаме Правосъдие за продан от журналистката Анна Заркова, която показва отблизо механизмите на българската съдебна система и криминалните мрежи у нас.

С богатия си каталог от аудиокниги Storytel е най-лесният начин да разнообразим познатата рутина и да направим ежедневните моменти по-приятни. Изберете следващата история и я вземете със себе си, където и да ви отведе денят.