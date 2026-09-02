Аланис Морисет съди бившата си мениджърка, искала да я натопи за трафик на наркотици

Певицата Аланис Морисет е завела дело срещу бившия си тур мениджър, като я обвинява в брутален опит за изнудване. Според звездата от 90-те години, жената я е заплашвала, че ще повдигне срещу нея обвинения за трафик на наркотици, ако Морисет не подпише 15-годишен договор с нея.

В иск, внесен във федерален съд в Калифорния във вторник, Морисет отправя обвинения в изнудване, измама и небрежно представяне на невярна информация срещу Керен Уринов, която е била неин тур мениджър по време на европейското й турне през 2025 г. В документите Уринов е посочена като "недоволен бивш тур мениджър".

"Морисет завежда това дело неохотно", се казва в иска. "Аланис обаче няма да се съгласи да работи с некомпетентен изнудвач през следващите петнадесет години, нито пък ще й плаща откуп под заплаха."

Според иска на рок звездата през 2025 г. британските летищни власти са задържали въпросната Керен Уринов, докато Морисет и екипът й са пътували от Великобритания за Испания за концерт.

След като двете отново се свързали, Уринов разказала на Морисет, че британските власти са проверили неин багаж, в който имало марихуана, която тя носела с израелско медицинско разрешително, както и ксилазин - ветеринарен транквилизатор, който незаконно се използва и като наркотично вещество. По време на турнето Уринов признала на Морисет, че преди време също е била арестувана в Латинска Америка за контрабанда на наркотици, скрити в сърф. Това шокирало певицата, тъй като Уринов предварително я уверила, че в миналото й няма нищо, което би могло да създаде проблеми при международни турнета.

Твърденията за изнудване

Морисет твърди, че след края на турнето Уринов и нейния адвокат започнали да изпращат "все по-изнудвачески писма".

Според певицата те я заплашвали с "явно несъстоятелно" съдебно дело и дали да се разбере, че ще сигнализират британската полиция за предполагаем трафик на наркотици от страна на самата Морисет, освен ако тя не подпише 15-годишен договор с Уринов.

Според условията, за които се твърди в иска, договорът е трябвало да включва:

15-годишна заетост; ежегодно увеличение на възнаграждението; бонуси; ангажиране на имиграционен адвокат, който да осигури на Уринов разрешение за работа в САЩ.

"Морисет няма никакъв интерес да наема Уринов за петнадесет години — не само защото тя е изнудвач, но и защото е била ужасен мениджър на турнето през 2025 г.", се посочва в съдебния документ, пише zrock.bg.

Морисет твърди също така, че Уринов е причинила на певицата загуба от 70 000 долара заради грешка при хотелска резервация — грешка, която според иска "никой компетентен тур мениджър не би допуснал".

Певицата иска съдът да задължи Уринов да й възстанови над 75 000 долара, както и да й бъде наложено наказателно обезщетение. Морисет е поискала и делото да бъде разгледано от съдебни заседатели.

Междувременно Law360 съобщава, че Уринов, която преди е била ръководител в израелското подразделение на Live Nation, също е завела дело срещу Морисет във Великобритания, макар че подробностите около нейния иск са неясни.

Аланис Морисет трябва да участва на Riot Fest в Чикаго на 18 септември, а през ноември има планирана серия концерти в YouTube Theater в Лос Анджелис.