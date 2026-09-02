Дейвид Бърн ще се бори за „Оскар“ с песен за филма за Илон Мъск

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Фронтменът на Talking Heads Дейвид Бърн се завръща в надпреварата за „Оскар", след като написа и изпълни оригинална песен за документалния филм на Алекс Гибни за Илон Мъск – Musk, пише turkiyetoday.

Парчето Let Me Sell You a Dream е написано съвместно с номинирания за „Оскар" композитор Даниел Пембъртън и звучи във филма, който е с продължителност 235 минути.

„Бях във възторг, когато Дейвид се съгласи да напише заедно с нашия композитор Даниел Пембъртън и да изпълни финалната песен във филма", казва Гибни.

Това може да бъде първото завръщане на Бърн на церемонията по връчването на наградите „Оскар" от 1988 г. насам. Тогава той спечели статуетката за най-добра оригинална музика за „Последният император", която подели с Рюичи Сакамото и Цун Су.

Даниел Пембъртън също добре познава категорията. През 2021 г. той получи номинация за „Оскар" за най-добра оригинална песен за Hear My Voice, написана съвместно с певицата Celeste за филма „Процесът срещу Чикаго 7".

Документалният филм Musk ще има световната си премиера извън конкурсната програма на 83-ия Международен филмов фестивал във Венеция на 8 септември, след което ще бъде показан и на Международния филмов фестивал в Торонто.

Компанията Bleecker Street ще пусне филма по кината в САЩ на 16 октомври. Това ще даде възможност на оригиналната песен „Let Me Sell You a Dream" да участва в надпреварата за „Оскар" през 2027 г.

С продължителност близо четири часа филмът е един от най-мащабните документални проекти в кариерата на Гибни.

Режисьорът го определя като „окончателно и неприкрито изследване" на Илон Мъск. Първите реакции към продукцията вече я определят като „унищожителна".

С Musk Гибни продължава поредицата си от задълбочени документални портрети на влиятелни и противоречиви личности, като този път обект на неговия поглед е най-богатият човек в света.