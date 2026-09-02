Понякога една надпревара променя всичко, друг път случайно запознанство или едно трудно решение. През септември в ТВ каналите от пакет Arena Select, зрителите ще се докоснат до истории, в които един неочакван обрат може да промени съдбата на героите.

От битки за оцеляване и срещи с безмилостни врагове до любов, приятелство и човешки избори - програмата на каналите от пакет Arena Select от Vivacom предлагат различни светове на едно място. В Arena Action, Arena Comedy и Arena Life зрителите ще могат да проследят както напрегнати екшън сюжети и виртуозни измами, така и романтика, музика и истории за хора, които отказват да се предадат.

Arena Action представя истории за герои, които не се колебаят – опасността е неизбежна, а всяко решение може да се окаже последно. На 6 септември от 21:00 ч. „Бързи и буйни: Смъртоносна гонка“ (Fast and Fierce: Deathrace) превръща нелегално автомобилно състезание от Мексико до Калифорния в битка за оцеляване.

Само няколко дни по-късно неочакваното идва от небето. На 12 септември от 21:00 ч. „Война на световете: Унищожение“ (War of the Worlds: Annihilation) отвежда зрителите в свят, превърнат в бойно поле след опустошително извънземно нашествие. На 13 септември от 21:00 ч. „Война на световете: Изтребление“ (War of the Worlds: Extinction) продължава темата за битката с извънземните, този път с надпревара за древен артефакт, който може да промени изхода от войната.

На 19 септември от 21:00 ч. заплахата отново е скрита, но този път под повърхността. В „Мътни води“ (Blind Waters) мечтаната ваканция на двойка се превръща в кошмар, когато двамата остават блокирани насред открито море, а акула започва да ги дебне. На 20 септември от 21:00 ч. „Риболов сред акули“ (Shark Waters) продължава морската тема с история за риболовен излет, който се превръща в смъртоносна битка за оцеляване. Далеч от брега, без убежище, героите трябва да надхитрят хищниците, преди океанът да се превърне в техен капан.

След екшъна и напрежението в Arena Comedy неочакваните обрати идват не от преследвачи и извънземни, а от любовта и живота. На 12 септември от 21:00 ч. „Домът е там, където е сърцето“ (A Diamond Engagement) среща зрителите с младата дизайнерка на бижута Аби, която се завръща в Белгия с мечтата да спечели престижен конкурс. Там тя среща Александър - наследник на влиятелна бижутерска фамилия - и открива, че най-ценните неща невинаги са тези, които блестят най-силно.

На 22 септември от 19:50 ч. „Боб Тревино харесва това“ (Bob Trevino Likes It) разказва за една случайна онлайн среща, която се превръща в необичайно приятелство. Лили търси връзка с отчуждения си баща, но вместо него открива непознат със същото име. Постепенно двамата започват да си помагат да преодолеят самотата и липсата на семейна близост. На 27 септември от 21:00 ч. „Очаквай неочакваното“ (What to Expect When You're Expecting) събира пет двойки, за които пътят към родителството се оказва много по-различен от предварителните им планове. Бременност, осиновяване, трудности със зачеването и бъдещо родителство се преплитат в романтична комедия за моментите, когато животът отказва да следва сценария.

Arena Life води зрителите към по-мрачната човешка страна – там, където зад едно привидно обикновено събитие може да се крие тайна, мания или съдбоносен избор. На 2 септември от 22:50 ч. „Аз съм ти“ (I Am You / In Her Skin) разказва за обсебването на Каролайн от живота на друго момиче, което постепенно прераства в мания и немислимо престъпление. Филмът е вдъхновен от истински случай.

На 9 септември от 22:50 ч. „Джинджър и Роза“ (Ginger & Rosa) пренася зрителите в Лондон през 1962 г., където две неразделни приятелки мечтаят за различен живот. На фона на Студената война и заплахата от ядрена катастрофа приятелството им е поставено на изпитание, когато Роза се сближава с бащата на Джинджър. На 16 септември от 22:50 ч. „Момичето“ (The Girl) проследява историята на самотна майка, която поема опасен риск, за да помогне на малко момиче да се върне при семейството си. Едно решение я отвежда на опасно пътуване през границата между САЩ и Мексико и променя живота и на двете.

С разнообразието от жанрове и дублаж на български каналите от пакет “Arena Select” превръщат септември в месец на силните емоции, смеха и историите, които заслужават време пред екрана.

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