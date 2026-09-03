ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Река Струма почерня от мъртва риба край Кюстендил ...

Времето София 31° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23495494 www.24chasa.bg

България е на кинофестивала във Венеция, но трябва да се вгледате внимателно в афишите

Виолина Христова, Рим

1920
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Последните дни градът се подготвяше усилено за кинофестивала. СНИМКИ: РОЙТЕРС И АРХИВ
  • Страната ни участва в грузински, сръбски, гръцки филм, дори и с бъдещата анимационна лента на Теодор Ушев
  • 20 ленти ще се борят за "Златния лъв" от 2 до 12 септември на 83-ото издание на фестивала

Няма да видите наш филм в програмата на кинофестивала във Венеция. Ако обаче се загледате внимателно в представянето на всяка от творбите, ще откриете български продуценти, копродуценти, артисти, музика и цели филмови проекти с наши корени. Изведнъж се оказва, че страната ни е в грузински филм, после в сръбски, после в бъдещ анимационен филм на Теодор Ушев, после в гръцки проект. И отново в международна продукция с режисьор от Румъния. С други думи, българското присъствие във Венеция 2026 е не като един национален филм, а като мрежа от наши участия, вплетени в международното кино.

Най-видимата българска следа е в “Гурия” (Guria) на грузинския режисьор Леван Когуашвили, който ще направи световната си премиера във Венеция на 9 септември в програмата Venice Spotlight. Филмът е включен официално сред заглавията на тази селекция. Действието се развива в западногрузинската област Гурия, а историята е свързана с живота след разпадането на СССР. В официалния каталог на Венецианското биенале сред държавите на продукцията стои и България. Причината е Art Fest на

Стефан Китанов, който

е българският копродуцент

на филма

Националният филмов център изрично определя “Гурия” като българска копродукция, осъществена с участието на Стефан Китанов. Българското участие включва и професионалисти от екипа: Ека Бичинашвили е художник по костюмите, а в продукцията са и българи като асистенти на операторския екип. С други думи, ако седнете във венецианската зала и гледате “Гурия”, ще видите грузинска история, разказана от грузински режисьор и на грузински език. Зад екрана ще има и българска продуцентска и творческа работа.

Къци Вапцаров със сина си Асен. Музика на младия мъж влиза в саундтрака на Do kraja dana/ Until the Day Ends на сръбската режисьорка Йелена Максимович.
Къци Вапцаров със сина си Асен. Музика на младия мъж влиза в саундтрака на Do kraja dana/ Until the Day Ends на сръбската режисьорка Йелена Максимович.

Историята сама по себе си е типична за киното на Когуашвили - човек, останал между миналото и несигурното бъдеще. Главният герой е овдовял производител на лешници, който търси купувачи за реколтата си и едновременно с това шанс за нов живот.

Втората следа е още по-интересна, защото води към една от официалните конкурсни секции на фестивала - “Хоризонти”. Там е Do kraja dana/ Until the Day Ends на сръбската режисьорка Йелена Максимович. Това е международна продукция на Сърбия, България, Словения, Черна гора, Хърватия и Германия. Българската нишка минава през PREMIERstudio, а Мира Сталева е асоцииран продуцент. Но има и нещо още по-хубаво - България влиза във филма и чрез музиката.

Сред композиторите редом с Владимир Живкович е посочен и

Ейс Вапцаров. Зад този

артистичен псевдоним стои

синът на Къци Вапцаров - Асен

“До края на деня” разказва историята на двама млади хора, които бягат заедно с кучето си от политическа репресия. Действието във филма е потопено в атмосферата на политическото напрежение и протестите в Сърбия. Поставя героите пред въпроса какво означава да се опитваш да избягаш от една действителност, когато тя продължава да те преследва. Във Венеция филмът е насрочен за 11 септември от 16,30 ч в Astra 2.

Третата голяма българска следа във Венеция е Light Boxes - бъдещият пълнометражен анимационен филм на Теодор Ушев. Трябва обаче да се уточни, че това не е готов филм от официалния конкурс. Точно обратното - проектът още се развива. Той е избран за Venice Gap - Financing Market 2026, част от Venice Production Bridge, който се провежда в рамките на фестивала. Тази професионална платформа е създадена, за да среща продуценти и режисьори с международни партньори, инвеститори, дистрибутори, фондове и други представители на филмовата индустрия. През 2026 г. са избрани 65 проекта от над 370 кандидатури. Light Boxes е един от тях.

Нещо повече - той е

един от само двата

анимационни проекта, попаднали

в тазгодишната селекция

Light Boxes е българска копродукция на Cinelibri, подкрепена от Националния филмов център и реализирана в партньорство с Канада, Полша, Франция и Белгия. Режисьор и сценарист е Теодор Ушев, а филмът е вдъхновен от едноименния роман на американския писател Шейн Джоунс. Идеята е доста амбициозна, защото Ушев смесва стоп моушън куклена анимация и игрална част. Самият той определя проекта като най-амбициозния и най-скъпия филм, по който е работил. Част от Light Boxes ще бъде произведена в Бургас, където за проекта ще бъде създадено анимационно студио.

Има още една нишка, която почти сигурно ще убегне на обикновения посетител на фестивала. Във Venice Gap - Financing Market е избран African Grey, пълнометражен проект на гръцкия режисьор Йоргос Гусис. Официалната селекция го определя като продукция на Гърция и България. Продуцент е гръцката Plankton Films, а българският копродуцент е Portokal. Проектът е и част от специалния тазгодишен “Фокус върху Гърция” (Focus on Greece) във Venice Production Bridge.

България отново не стои отпред на плаката, а в самия производствен модел на филма. Това е особено показателно за начина, по който функционира съвременното европейско кино: филмът може да е гръцки по режисьор, език и културен контекст, но да стане възможен благодарение на международна мрежа, в която участва и България.

Същото се случва и с Magnum Opus на румънския режисьор Богдан Мирика. Проектът е включен във Venice Gap - Financing Market като копродукция между Румъния, Полша, България и Молдова. Това отново е филм, който още не е част от официалната конкурсна програма, а е проект, търсещ международното си финансиране и партньори. С други думи, Венеция е не е само място за показване на вече завършени филми, а и форум, където се решава кои филми ще бъдат направени утре.

Маги Джиленхол е начело на журито тази година.
Маги Джиленхол е начело на журито тази година.

Малко Холивуд,

но много звезди

Има един любопитен парадокс в тазгодишната Венеция. Ако човек очаква обичайната холивудска армия от огромни продукции, блокбастъри и десетки звезди, пристигащи едновременно с един и същи филм, може да остане малко разочарован. Aко обаче копнее за блясък, червен килим и усещането, че дни наред целият свят гледа към Лидо (острова, който прегражда Венецианската лагуна и където се провежда фестивалът - б.р.), ще остане доволен. Големите американски студиа не идват с обичайния си арсенал от суперпродукции, но въпреки това Венеция не губи холивудския си блясък. Напротив, той сякаш се е отделил и е започнал да живее собствен живот.

На Лидо ще пристигнат Джордж Клуни, Робърт Патинсън, Пенелопе Крус, Хавиер Бардем, Алисия Викандер, Сюзън Сарандън, Сам Рокуел, Джон Малкович, Орландо Блум, Руни Мара и Кейт Мара. А после идва и изненадата:

Лиъм и Ноел Галахър,

братята от “Оейзис”,

ще дойдат за

документалния филм

“Оейзис: Не поглеждай с гняв назад” (Oasis: Don’t Look Back in Anger). Той е посветен на тяхното завръщане на сцената и турнето им през 2025 г.

В основния конкурс на фестивала за “Златния лъв” се състезават 20 пълнометражни филма. Паралелно с тях има и други секции, сред които “Хоризонти” за новите естетически и изразни тенденции и Venezia Spotlight с осем заглавия.

Джордж Клуни ще получи награда за цялостно творчество на фестивала. СНИМКИ: РОЙТЕРС И АРХИВ
Джордж Клуни ще получи награда за цялостно творчество на фестивала. СНИМКИ: РОЙТЕРС И АРХИВ

Първият ден ще започне с Джордж Клуни, който ще получи “Златния лъв” за цялостно творчество, а вечерта ще бъде прожектиран филмът “Мастило” (Ink) на Дани Бойл с Гай Пиърс и Клеър Фой. Историята ни връща към 1969 г. и възхода на британския таблоид “Сън”, или към времето, когато Рупърт Мърдок и редакторът Лари Ламб започват да променят журналистиката и начина, по който се произвежда масова информация. В известен смисъл

Венеция започва с

филм за това как

медиите променят

света,

в който живеем, а това е напълно в духа на тазгодишната селекция.

Ако човек се вгледа в 20-те филма в конкурса, ще открие общо усещане - светът е разтърсен и киното се опитва да разбере защо. Има войни, политически репресии, миграция, изгнание, авторитарни режими, памет, семейни травми, млади хора, които търсят мястото си, и хора, които се опитват да живеят с последствията от миналото. Но има и любов, хумор, абсурд, музика и дори фантастика. В конкурса например е “Праймтайм” (Primetime) на Ланс Опенхайм с Робърт Патинсън - филм за превръщането на човешката трагедия в телевизионно зрелище.

Режисьорът Дани Бойл пристига във Венеция, за да представи новия си филм.
Режисьорът Дани Бойл пристига във Венеция, за да представи новия си филм.

“Бункер” (Bunker) на Флориан Зелер е с Пенелопе Крус и Хавиер Бардем. Двамата играят двойка, която се опитва да се подготви за възможния край на света, като се скрие под земята. Но както често се случва, най-опасното нещо в един бункер може да не бъде това, което става навън.

В Wild Horse Nine на Мартин Макдона са Сам Рокуел и Джон Малкович, а историята се докосва до политическите сътресения и преврата в Чили. Вернер Херцог идва с Bucking Fastard с Руни и Кейт Мара, които играят сестри близначки. Хирокадзу Корееда представя Look Back - история за две момичета, свързани от любовта си към рисуването и мангата.

Иля Хржановски пристига с DAU - филм, свързан с живота на съветския физик Лев Ландау и с надпреварата на СССР за създаването на атомната бомба. Заглавието вече

предизвиква

политически спорове

заради руските връзки

на проекта,

а художественият директор Алберто Барбера защитава селекцията с аргумента, че филмът не е руска пропаганда, а критика на тоталитаризма.

Начело на журито тази година е Маги Джиленхол - актриса, режисьор, сценарист и продуцент. И докато седемте членове на журито ще гледат филмите в залите, пред тях ще се движи друга, почти независима машина - тази на червения килим, което си е самостоятелен спектакъл. Един кадър на стълбите може да бъде видян от милиони хора, които никога няма да гледат филма. Хотелите, яхтите, коктейлите, частните вечери, благотворителните галасъбития, модните къщи и спонсорите създават паралелен фестивал.

Тази година Венеция започва сериозно да говори за изкуствения интелект и бъдещето на творчеството. В програмата е и “Бъди смел” (Be Brave) на Франческо Кароцини, документален филм за основателя на марката Diesel Ренцо Росо, в който изкуственият интелект е използван като част от самия творчески процес. Във фестивала ще има и дискусия за бъдещето на творчеството с Маги Джиленхол, Джузепе Торнаторе и Джордж Клуни.

Последните дни градът се подготвяше усилено за кинофестивала. СНИМКИ: РОЙТЕРС И АРХИВ
Къци Вапцаров със сина си Асен. Музика на младия мъж влиза в саундтрака на Do kraja dana/ Until the Day Ends на сръбската режисьорка Йелена Максимович.
Маги Джиленхол е начело на журито тази година.
Джордж Клуни ще получи награда за цялостно творчество на фестивала. СНИМКИ: РОЙТЕРС И АРХИВ
Режисьорът Дани Бойл пристига във Венеция, за да представи новия си филм.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни (Видео)