Рожден ден празнува Васил Найденов, който прави от всяка песен вечен хит

Големият български певец Васил Найденов празнува днес с най-близките си приятели, които му подготвят специални изненади. Той посреща празника и с нова песен - “Казах ли ти колко си красива”, която представи това лято и която вече е част от концертния му репертоар.

Васил Найденов продължава активно да концертира и да се среща с публиката, която не спира да пее с него “Телефонна любов”, “Адаптация”, “Сбогом, моя любов”. Защото няма песен, която той да изпее и да не стане вечен хит.

“24 часа” му пожелава здраве и вдъхновение и все така да радва меломаните с музиката си!