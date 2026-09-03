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Рожден ден празнува Васил Найденов, който прави от всяка песен вечен хит

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Васил Найденов

Големият български певец Васил Найденов празнува днес с най-близките си приятели, които му подготвят специални изненади. Той посреща празника и с нова песен - “Казах ли ти колко си красива”, която представи това лято и която вече е част от концертния му репертоар.

Васил Найденов продължава активно да концертира и да се среща с публиката, която не спира да пее с него “Телефонна любов”, “Адаптация”, “Сбогом, моя любов”. Защото няма песен, която той да изпее и да не стане вечен хит.

“24 часа” му пожелава здраве и вдъхновение и все така да радва меломаните с музиката си!

Васил Найденов

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