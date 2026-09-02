Кулинарна журналистка изоставя Ню Йорк, за да търси най-сладката подправка

Писателката Харпър Греъм се вдъхновява от чудатите си съседи в Кънектикът

Кулинарната журналистка Мадисън е убедена, че мястото ѝ е в Ню Йорк. Но щом научава, че семейният хотел “Синамън Спайс” е пред банкрут, тя заминава за родното си градче. Гордият ѝ баща отказва да признае, че му е трудно да управлява хотела. Но когато и покривът протича, той се обръща за помощ към местния майстор Зак – първата любов на Мадисън.

Зак не е готов да се изправи очи в очи с момичето, разбило сърцето му преди години. Той обаче вече е дал дума, че ще реновира хотела, и е твърдо решен да я спази. Дори това да значи, че ще вижда твърдоглавата и влудяващо красива червенокоска всеки ден. Между двамата прехвърчат искри, които не след дълго прерастват в неудържим пламък.

Ще успее ли Мадисън да спаси семейния хотел, преди да е станало прекалено късно? Ще разбере ли, че любовта е най-сладката подправка? Или ще предпочете да се върне в големия град, загърбвайки завинаги миналото?

Романтичният сюжет се развива в “Хотел “Синамън Спайс” - новия роман на Харпър Греъм, който излиза от издателство “Хермес”. Американската писателка живее с дъщеря си и палавия им кокер шпаньол в уютно градче в Кънектикът. Чудатите ѝ съседи я вдъхновяват да създаде героите си от поредицата “Мейпъл Фолс”. Харпър обожава да се разхожда сред природата с дъщеря си, да приготвя сладкиши от тефтера с рецепти на своята баба и да чете в любимото си кафене.

