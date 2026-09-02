Защо Деян Донков като Дон Жуан разочарова публиката в Пловдив

“Последното бягство ОТ Дон Жуан” трябва да се казва моноспектакълът на Деян Донков, след като половината от публиката си е тръгнала още в първите му минути на Античния театър в Пловдив. Това пишат зрители в социалните мрежи, останали разочаровани от новото представление на актьора, който е и режисьор.
Истинското заглавие е “Последното бягство на Дон Жуан” и е създадено по текст на писателя Недялко Славов. Официалната премиера бе на 1 септември и с нея Донков откри 22-ото издание на Есенния салон на изкуствата в града. Спектакълът обаче е разочаровал голяма част от публиката, която е напуснала още в началото, пишат пловдивските сайтове. “Постановката спечели приза на публиката за “антитеатър”. Но не в смисъл на театър на абсурда, а в смисъла на “абсурдно, за да е театър”, пише експертът в туризма Виделина Гандева. Театроведът Катерина Георгиева е написала, че е излязла от Античния театър и се чувства неудобно. “Според мен на всички трябва да ни стане много неудобно. И докато не ни стане много НЕУДОБНО, нещата няма да се подобрят”, пише тя.
Според коментарите на зрителите един от проблемите в спектакъла е лошото озвучаване - на огромната открита сцена гласът на актьора се губел, а текстът бил напълно неразбираем за хората на по-горните редове. За някои вместо живо и въздействащо актьорско присъствие Донков играл по монотонен и скучен начин.
Това впрочем е вторият съвместен моноспектакъл на тандема Донков – Славов след изключително успешния им проект “Камбаната”. Затова и някои от зрителите са отишли с много големи очаквания.