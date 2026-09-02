Защо Деян Донков като Дон Жуан разочарова публиката в Пловдив

“Последното бягство ОТ Дон Жуан” трябва да се казва моноспектакълът на Деян Донков, след като половината от публиката си е тръгнала още в първите му минути на Античния театър в Пловдив. Това пишат зрители в социалните мрежи, останали разочаровани от новото представление на актьора, който е и режисьор.

Истинското заглавие е “Последното бягство на Дон Жуан” и е създадено по текст на писателя Недялко Славов. Официалната премиера бе на 1 септември и с нея Донков откри 22-ото издание на Есенния салон на изкуствата в града. Спектакълът обаче е разочаровал голяма част от публиката, която е напуснала още в началото, пишат пловдивските сайтове. “Постановката спечели приза на публиката за “антитеатър”. Но не в смисъл на театър на абсурда, а в смисъла на “абсурдно, за да е театър”, пише експертът в туризма Виделина Гандева. Театроведът Катерина Георгиева е написала, че е излязла от Античния театър и се чувства неудобно. “Според мен на всички трябва да ни стане много неудобно. И докато не ни стане много НЕУДОБНО, нещата няма да се подобрят”, пише тя. Кадър от фейсбук, на който се вижда, че голяма част от зрителите са си тръгнали по време на представлението.

Според коментарите на зрителите един от проблемите в спектакъла е лошото озвучаване - на огромната открита сцена гласът на актьора се губел, а текстът бил напълно неразбираем за хората на по-горните редове. За някои вместо живо и въздействащо актьорско присъствие Донков играл по монотонен и скучен начин.

Това впрочем е вторият съвместен моноспектакъл на тандема Донков – Славов след изключително успешния им проект “Камбаната”. Затова и някои от зрителите са отишли с много големи очаквания.