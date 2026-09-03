Катето Евро на трон, а приятелите ѝ на леопардово парти за 70-ия ѝ рожден ден

Синът ѝ Сашо Кадиев поднесе тортата, а свещичките бяха запалени от внучката ѝ Кати

Остани си такава - на 70 по паспорт и на колкото си искаш по душа! Така Алекс Раева поздрави Катето Евро навръх рождения ѝ ден във вторник. И сякаш ориса целия ѝ празничен ден - нищо общо с жена, която става на 70! На двора в дома си, с диджей на верандата и музика, която звучи навсякъде, и с верни приятели, всички до един облечени в дрехи с леопардови шарки - така премина празникът на любимата Катерина Евро.

Тя самата бе в дълга рокля с животинския принт, а синът ѝ Александър Кадиев - с костюм от две части. Марта Вачкова, Владо Пенев, Алекс Раева, Азис, Галена, Орлин Горанов със съпругата си Валя - всички с широки усмивки позираха до рожденичката.

Катето е седнала на трон на партито на рождения си ден. Най-емоционалният момент за Катето настъпи, когато Сашо Кадиев се появи с тортата със свещи, които по-късно бяха запалени от внучката на актрисата - малката Кати. Катето Евро развълнувано танцуваше, докато гостите ѝ пееха песента за рожден ден. В края на видеото, публикувано от нейния син, тя прегърна ней-важните си хора - и сина си, и снаха си, от която чака второ внуче, и Кати.

“С Катето винаги е ПРАЗНИК!”, написа Мартина Вачкова към снимките от партито. Азис пожела невероятен рожден ден на “иконичната” Катерина Евро, докато актрисата седи на трон, а от двете ѝ страни са застанали той самият и Галена. Публикациите събраха хиляди харесвания и множество поздравления от почитатели.

