Дара затвори с благодарност 10-годишна глава с “Вирджиния Рекърдс”

Кариерата ѝ вероятно ще се менажира от компанията на съпруга ѝ Ервин Заимов

Дара официално сложи край на близо десетгодишното си професионално партньорство с музикалната компания

“Вирджиния Рекърдс”. Новината дойде само три месеца след най-големия успех в кариерата на певицата - историческата ѝ победа на “Евровизия” 2026 с песента “Бангаранга”, с която тя донесе на България първата победа в конкурса.

“Някои истории не приключват - просто поемат в нова посока”, написа изпълнителката в профила си в инстаграм. С тези думи Дара обяви, че една от най-важните глави в професионалния ѝ живот приключва. Певицата направи равносметка на годините, през които заедно с “Вирджиния Рекърдс” изгради кариера, превърнала я в едно от най-разпознаваемите лица на българската попмузика.

“След близо десет години, изпълнени с музика, мечти, безсънни нощи, предизвикателства и незабравими моменти, моят професионален път с “Вирджиния Рекърдс” стига до своя край”, написа тя.

В публикацията си Дара не скри благодарността си към хората, с които е работила през годините.

“Благодарна съм

за всичко, което

създадохме заедно -

за доверието, смелостта, любовта към музиката и всички споделени успехи. Зад тази история стои екип от хора, които вложиха сърце, талант и отдаденост и към които ще останат обич, уважение и искрена признателност”, добави певицата.

Тя подчерта, че раздялата с компанията не означава край на човешките отношения и спомените, натрупани през това десетилетие.

Новината веднага предизвика нова вълна от коментари, особено след множеството слухове, които се появиха около певицата след победата ѝ на “Евровизия”. В публичното пространство се заговори, че зад раздялата с “Вирджиния Рекърдс” може да стои конфликт със Станислава Армутлиева - Саня, която дълги години е сред най-важните хора в професионалния път на Дара. До този момент обаче няма потвърждение за напрежение или конфликт между двете.

Както “24 часа” писа още миналата седмица, повод за част от спекулациите стана нова компания, регистрирана от съпруга на певицата Ервин Заимов. Дружеството носи името “СтарШи Глобал” и е вписано на 16 юли 2026 г., като Заимов е негов управител. Предметът на дейност на компанията е пряко свързан с музикалния и развлекателния бизнес. Сред заложените дейности са организиране на събития, участия, концерти, турнета и промоционални кампании.

Именно това даде повод за предположения, че Дара постепенно изгражда нов модел на работа и по-голяма независимост в управлението на професионалната си кариера.

Стана ясно също, че певицата вече разполага със собствен екип, който ѝ помага да организира изключително натоварената ѝ програма и работи с нея по различните аспекти на професионалната ѝ дейност. А натоварването наистина се увеличи многократно след “Евровизия”.

През май тази година Дара влезе в историята, след като спечели 70-ото издание на конкурса във Виена с “Бангаранга”. Успехът превърна изпълнителката в едно от най-коментираните имена на международната музикална сцена. След победата интересът към нея

излиза далеч извън

границите на България

Но пътят ѝ към този успех започва много по-рано. Истинското име на Дара е Дарина Йотова. Тя влиза в полезрението на широката публика през 2015 г., когато участва в четвъртия сезон на “X Фактор България”. Тогава младата певица впечатлява още от първите си появи на сцената, а неин ментор в предаването е Криско. Дара достига до финала на музикалното шоу и завършва на трето място.

След края на “X Фактор” Саня я взема в екипа си, младото момиче подписва договор с “Вирджиния Рекърдс” и стъпва на голямата сцена под артистичното име Дара. Това е началото на партньорството, което продължава близо десет години.

Големият пробив идва през лятото на 2016 г. с дебютния сингъл “К'во не чу”. Песента бързо се превръща в хит и поставя името на Дара сред най-обещаващите млади изпълнители в страната. Още в края на същата година “К'во не чу” се налага като една от най-успешните български песни, а парчето остава 12 поредни седмици на върха на класацията за най-излъчвана музика. Следват “Родена такава”, “Недей” и “Всичко на мен”, с които Дара постепенно изгражда свой разпознаваем стил.

През 2025 г. излиза албумът ѝ ADHDARA, който самата певица определя като един от най-личните ѝ проекти. В него тя показва различни страни от характера и музикалния си стил.

За близо десет години като артист на “Вирджиния Рекърдс” Дара се превърна от финалистка в музикално риалити в една от най-успешните български попзвезди. Песните и видеоклиповете ѝ са събрали десетки милиони слушания и гледания, а кариерата ѝ постепенно излезе извън пределите на България.