Италианката Изабел Русинова играе съпругата на цар Борис III в Пловдив

Единственият концерт на метъл групата Septicflesh в света за тази година е по време на Есенния салон на изкуствата

Не могат да бъдат изброени всички фестивали, концерти, изложби и спектакли, които очакват зрителите за новия Есенен салон на изкуствата в Пловдив. И тази година програмата е много богата за 22-ото издание на най-големия културен формат. Буквално целият град става сцена за няколко месеца - събитията се провеждат на десетки локации. Сред тях е Античният театър, който дава пространство за големи концерти, оперни спектакли и театрални премиери под открито небе. Летният театър “Бунарджика” е домакин на рок, поп концерти и фестивали, а Римският стадион е чудесна локация за презентации, артинсталации и открити събития. В Драматичния театър се провеждат всички спектакли от международния фестивал “Сцена на кръстопът”, в Държавната опера - всички оперни, балет и джаз събития.

Официалното откриване винаги по традиция е на 1 септември, като тази година Деян Донков първи излезе на сцената на Античния театър с премиерата на моноспектакъла си “Последното бягство на Дон Жуан”. Гигантската 5-метрова птица Уазу, водена от кукловодите на френска трупа, ще се разходи по улиците на Пловдив. СНИМКИ: ФЕЙСБУК

На 4 септември предстои да се открие международният фестивал за улично изкуство TheatAir, който ще започне с

мащабно шествие на артисти от 9 страни -

България, Франция, Италия, Гърция, Испания, Ирландия, Аржентина, Бразилия и САЩ. Атракция на шествието е гигантска 5-метрова птица Уазу, водена от кукловодите на френска трупа. Ще има още разходка по въже между две пожарни коли и вертикално танцово представление на фасадата на Централната поща.

На 10 септември започва юбилейното 30-о издание на театралния фестивал “Сцена на кръстопът”. Тогава ще бъде представен за първи път новият спектакъл на Драматичния театър в Пловдив - “Английски прозорец”. В ролите са талантливите млади актьори Паола Маравиля, Тодор Дърлянов, Радина Думанян и други.

Следващата вечер, на 11 септември, Мария Сотирова, позната на зрителите от сериала “Вяра, Надежда, Любов” по Би Ти Ви, ще влезе в ролята на Лора Каравелова, а Александър Хаджиангелов ще е Пейо Яворов в пиесата на Константин Илиев “Нирвана”.

Елеонора Иванова и Михаил Милчев от театър “София” ще гостуват на 12 септември за премиерния спектакъл “Уроци”. Сюжетът представя среща, която започва като урок по актьорско майсторство, но се превръща в опит двама души да стигнат до истината един за друг.

Театралната програма на фестивала продължава с две чуждестранни представления, които ще гостуват в един и същи ден - 13 септември. На сцената на голямата зала ще се качат актьори от Турция, които ще изиграят спектакъла “Търси се стар клоун”. А в Камерната зала ще бъдат техни италиански колеги с “Кралицата на розите”.

Пиесата е по романа на популярната българо-италианска актриса, писателка и модел Изабел Русинова. Сюжетът разказва драматичната история на Йоанна - принцеса на Савоя, съпруга на цар Борис и последната царица на България. Разказът проследява сложните години, които преобръщат живота, любовта и съдбата на Борис и Йоанна, белязани от трагедията на войната, мистериозната смърт на Борис, изгнанието на българското царско семейство и редица други промени. На сцената излиза самата Изабел Русинова в ролята на царица Йоанна.

В следващите дни до 21 септември, когато приключва фестивалът, ще се играят още десетки представления, сред които

последната пиеса на големия поет и драматург

Стефан Цанев - “Деца на света”

В нея участват Ели Скорчева и Димитър Маринов.

За любителите на операта предстои фестивалът Opera Open, който ще се състои от 4 до 9 септември на сцената на Античния театър. Ще бъде представен балетът “Лебедово езеро” на Държавната пловдивска опера, както и спектакълът “Кармина Бурана”.

Предстоят и два концерта в рамките на фестивала “Музика от вековете”. На 18 септември в Античния театър ще излезе Таря Турунен - легендарната финландска певица, призната в цял свят като “Кралицата на симфоничния метъл”. Тя ще пее заедно с оркестъра на Пловдивската опера.

А на 19 септември предстои ексклузивният концерт на гръцката симфонична дет метъл група Septicflesh. Те ще свирят на живо заедно с оркестъра и хора на Опера Пловдив, а това е

единственият им симфоничен концерт за цялата

2026 година в света

През ноември предстои и “Пловдив джаз фест”, на който ще гостуват музиканти от Швеция, Турция, Албания, Великобритания, Северна Македония, Швейцария и САЩ.