Лили Иванова слезе от сцената, за да разцелува царя и царицата (Снимки)

Лили Иванова прекъсна за кратко концерта си тази вечер на площад "Св. Александър Невски" в столицата и помоли да я свалят от сцената специално, за да отиде да поздрави царското семейство. Симеон Сакскобургготски и съпругата му доня Маргарита бяха на първия ред.

Лили Иванова слезе от близо двуметровата сцена, отиде до първия ред и разцелува доня Маргарита, а след това и цар Симеон и им пожела крепко здраве. С двамата бе и престолонаследникът Борис, син на починалия княз Кардам. Когато се качи обратно на сцената, Лили каза, че посвещава изпълнението на "Камино", което последва, на царското семейство. Хиляди се събраха пред "Александър Невски". Снимка: Христо Николов Симеон се срещна с Лили и преди концерта. Снимка: Христо Николов Почитателите на Лили не намаляват. Снимка: Христо Николов

Сред близо осемхилядната публика на площада бе и президентът Илияна Йотова, председателката на парламента Михаела Доцова, столичният кмет Васил Терзиев. И тримата получиха персонални благодарности от Лили.

Почитателите на Лили не намаляват. Снимка: Христо Николов Почитателите на Лили не намаляват. Снимка: Христо Николов

Концертът бе под съпровода на оркестъра на Лили Иванова, голям симфоничен оркестър под диригентството на Константин Добройков и хор. Освен обичайния си репертоар Лили изпълни и две песни на Александър Йосифов, направени за голям оркестър: "Боявският майстор" и "Реквием".