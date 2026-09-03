Тръмп е щастлив, че Хари и Меган напуснаха САЩ

Американският президент Доналд Тръмп е радостен от новината, че херцозите на Съсекс Хари и Меган напуснаха САЩ.

"Щастлив съм. Не им бях фен", заяви президентът, добавяйки, че е в много добри отношения с крал Чарлз III, както е бил и с покойната кралица Елизабет II.

"Мисля, че те се отнесоха към кралското семейство с голямо неуважение. Не ми хареса", добави той.

Тръмп критикува сънародничката си Меган Маркъл, заявявайки, че не харесва поведението ѝ. Принц Хари и Меган Маркъл СНИМКА: Twitter/ @SuburbanDuchess

"Смятам, че тя прояви голямо неуважение към кралицата и към крал Чарлз. Не знам, може би съм различен, но ако бях на мястото на кралското семейство, нямаше да ги приема обратно", заяви американският президент.

Херцозите на Съсекс се оттеглиха от кралските си задължение през 2020 г. и обявиха, че ще се преместят да живеят в САЩ. Това решениие беше последвано от много скандали, които започнаха от интервюто им с известната американска водеща Опра Уинфри.

В предаването ѝ двамата заявиха, че Меган е била подложена на тормоз и расизъм от кралското семейство, докато били във Великобритания. Имало и коментари за това дали синът им Арчи ще се роди с "по-тъмен цвят на кожата".

По това време принц Хари публикува и своите мемоари Spare, в които имаше още индиректни обвинения към семейството му, а документалният им филм по "Нетфликс" ядоса брат му принц Уилям, който пазеше мълчание. След това двамата се видяха на погребението на баба им кралица Елизабет II, където отношенията им вече изглеждаха видимо охладнели.

Скоро след напускането на Хари и Меган държавната им охрана беше спряна. Принцът дори водеше съдебни битки за това, твърдейки, че семейството му не е в безопасност при визита в родната му страна, но охрана така и не получи.

Така решението на семейството да се завърне във Великобритания беше голяма изненада. Двамата дори обявиха, че са записали 7-годишния си син Арчи и 5-годишната си дъщеря Лилибет на училище. Те пристигнаха в страната на 26 август с частен полет.