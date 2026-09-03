"Ар-ги-рос!", скандираха 4000 на Античния театър в Пловдив, дядо Николай аплодира на крака (Видео)

Гръцкият певец докара до екзалтация фенове от всички възрасти

Перфектен е, каза владиката, поканен лично от звездата

Изпълнителят падна на колене и се просълзи на продължителните аплаузи

Гръцката мегазвезда Константинос Аргирос докара до екзалтация над 4000 на Античния театър в Пловдив, които в продължение на 10 минути безспирно го аплодираха на крака и скандираха името му. Това стана на първия концерт на изпълнителя във втория по големина български град на 2 септември.

Най-отпред ръкопляскаше прав и пловдивският митрополит Николай, заобиколен от свещеници.

"Перфектен е", каза след концерта владиката пред "24 часа". Той добави, че лично изпълнителят е отишъл в митрополията и го е поканил. "Аргирос е ревностен християнин, ние сме православни народи", обясни присъствието си на проявата дядо Николай. Досега той не се е появявал на подобни събития с изключение на ансамбъл "Тракия". Снощи владиката искрено се радваше на песните и ръкопляскаше. Митрополит Николай и свещеници изгледаха концерта най-отпред.

Премерен, скромен и в същото време владеещ публиката, в продължение на над 2 часа Аргирос предизвика еуфория на древната сцена. Появи се в бяла риза и черен панталон. В същото облекло бяха и музикантите от бенда му, които наброяваха 12 души.

Откри концерта с песента "Елпида", която целият театър запя с него. Последваха балади и балкански ритми, светеха хиляди телефони. Много от младите знаеха наизуст песните му, които са в по-модерен стил.

40-годишният Аргирос не спря да танцува и да общува с публиката. Момичетата и жените го гледаха хипнотизирано. "Не хубавец, той е красавец", коментираха девойки и танцуваха от място. През целия концерт всички бяха прави.

"Имам чувството, че гледам на сцената оживяла скулптура на Аполон, изваяна от Фидий", възхищаваше се пловдивчанка на средна възраст.

В това време Аргирос пееше "Един е Солун", провъзгласен за новия химн на втория по големина гръцки град. Повечето от парчетата му бяха в различни стилове и имаха балканско звучене. Разбира се, най-разпознаваемите са "Елефтерос миа зои" (Свободен за цял живот), "Атина моя" и "Параскеви прои" (Петък сутрин). Това е и причината някои да казват, че хитовете му се изчерпват с тези три песни. Константинос Аргирос и бенда му завладяха пловдивската публика. Снимка: Катрин Гутман

Когато зазвучаха те, публиката изригна. А при камбанния звън, който се чува в "Атина моя", митрополит Николай направи кръстен знак.

След тази песен аплаузите продължиха над 10 минути. Певецът благодари сърдечно и дори се просълзи. Падна на колене и докосна с ръка сцената. Вееха се гръцки знамена. Закри концерта отново с "Елпида", а след продължителен бис повтори "Елефтерос миа зои".

Не липсваха гръцки агитки. Някои от тях предвидливо бяха запазили маси на заведението над Античния театър и гледаха оттам своя сънародник на питиета.

Представлението приключи малко преди 00,00 часа. Имаше известни хора, сред които кметът на район "Централен" Георги Стаменов и бившият правосъден министър Георги Георгиев, който не скри, че е голям фен на тази музика. Част от публиката, след като се изнесе от Античния театър, окупира все още отворените заведения и ресторанти в града. Мнозина продължиха да си пускат клиповете, които бяха направили току-що.

"И трите летни концерта на Аргирос у нас - преди това в Бургас и Варна, бяха впечатляващи. Но най му хареса Пловдив", каза организаторът от "Ажур Пико" Кирил Кирилов. По думите му певецът е пристигнал директно от Ню Йорк и се е оплакал от настинка и леко неразположение, но това не пролича на сцената.

Целият концерт в Пловдив беше заснет от Нова телевизия, която ще го излъчи в програмата си.