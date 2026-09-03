Мария Бакалова прикова погледите с нова прическа на премиерата на новия си филм (Снимки)

Мария Бакалова прикова погледите на световната премиера на новия си филм Mayday в Ню Йорк не само заради компанията на Райън Рейнолдс и Кенет Брана. Българската актриса изненада с драстично променена визия и показа наситено рижаво-медена коса, съобщава сп. People.

Бакалова се появи на червения килим с богат кестеняво-рижав нюанс, който придаваше топлина на лицето й и бе една от най-забележимите промени във визията й. Косата й бе разделена на път и падаше свободно около раменете, подчертавайки новия цвят.

СНИМКА: Инстаграм на актрисата

За премиерата в AMC Lincoln Square актрисата заложи и на смел тоалет. Тя бе с бяло бюстие без презрамки и прозрачна макси пола в цвят шампанско, украсена с триизмерни цветя в розово и цвят слонова кост. Към визията добави остри металически обувки и деликатен грим.

Така Бакалова се открои сред звездния състав на филма, в който си партнира с Райън Рейнолдс и Кенет Брана. Тримата застанаха заедно пред фотографите на премиерата на 1 септември, а само дни по-късно Mayday ще направи глобалния си дебют по Apple TV на 4 септември.

СНИМКА: Инстаграм на актрисата

В екшън комедията Бакалова играе Анна Устинова – дъщерята на героя на Брана. Историята се развива по време на Студената война и проследява американски пилот, изпратен на секретна мисия в съветска територия, който се оказва зад вражеските линии.