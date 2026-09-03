Какво е българското съвременно изкуство - Париж най-накрая ще го види

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Какво е съвременното българско изкуство? Показват го десет съвременни български артисти и един писател-режисьор в изложба, разположена в сърцето на френската столица.

С живопис, скулптура, рисунка, колаж, бижута, кино и литература авторите ще покажат пъстра картина на днешното българско творчество. Изложбата е наречена BULG'ART IN PARIS и ще бъде открита в събота, на 5 септември, в Rare Gallery, която се намира в сърцето на 4-ти район на Париж.

"Дълго време българското изкуство оставаше сравнително малко представено на международната културна сцена. Настоящата изложба има амбицията да промени тази перспектива, като предложи съвременен поглед към България чрез различни форми на художествено изразяване", пишат от галерията.

Експозицията ще представи пред френската публика богатството и многообразието на една все още недостатъчно позната европейска художествена сцена. Произведенията разкриват разнообразие от художествени търсения, техники и индивидуални почерци, като едновременно с това очертават диалога между културното наследство и съвременността.

Сред поканените артисти са Даниела Данова, Вяра Панчева, Елена Панайотова, Юлиана Кръстева, Настимир Цачев, Соня Русков, Лили Ема, Александра Маринова, Боряна Перчинска и Нина Малеева.

Чрез своите произведения артистите предлагат среща с България, която е едновременно дълбоко европейска и носи своята специфична културна идентичност. "Традиция и модерност, материя и цвят, тишина и разказ се преплитат в експозицията, която не се стреми да даде еднозначна дефиниция на българското изкуство, а по-скоро да покаже неговото многообразие и индивидуалност", обясняват от галерията.