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Аргирос гост на митрополит Николай - говориха си за музика и си размениха подаръци (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

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Митрополит Николай подари на Аргирос и на екипа му икона на Божията майка. Снимки: Пловдивска митрополия

За музика и изкуство си говориха митрополит Николай и  Константинос Аргирос преди снощния концерт на гръцката звезда в Пловдив. Както съобщихме, певецът посети митрополията с целия си бенд, а владиката ги прие и си размениха подаръци. 

"Той е дълбоко вярващ православен християнин", каза пред "24 часа" дядо Николай след концерта на Аргирос.

Двамата са стигнали до извода, че музиката и изкуството са универсални и сближават човешките сърца, носят радост, надежда и красота.

Още с появата на владиката в Античния театър, публиката го приветства с ръкопляскане. Митрополитът и придружаващите го свещеници се настаниха на централната ВИП маса и изгледаха целия концерт.

Преди това дядо Николай е приветствал Аргирос с добре дошъл в древния и богоспасаем град Пловдив, уточняват от митрополията.

 Владиката подари на певеца и на присъстващите гости икона с образа на Спасителя и Божията Майка - за молитвен спомен от посещението им в Пловдивската митрополия и за благословение.

"Перфектен изпълнител е", бяха думите на митрополитът след концерта. Самият владика също притежава музикални способности и освен че пее хубаво, той свири и на пиано.

Владиката и гръцкият певец са си говорили за музика.
Владиката и гръцкият певец са си говорили за музика.
Митрополит Николай прие целия екип на Агрирос.
Митрополит Николай прие целия екип на Агрирос.
Аргирос и дядо Николай стигнали до извода, че музиката и изкуството са универсални и сближават човешките сърца, носят радост, надежда и красота.
Аргирос и дядо Николай стигнали до извода, че музиката и изкуството са универсални и сближават човешките сърца, носят радост, надежда и красота.
Гръцкият певец Аргирост, пианистът Евгени Генчев (вляво), който подгряваше и участници в концерта с дядо Николай.
Гръцкият певец Аргирост, пианистът Евгени Генчев (вляво), който подгряваше и участници в концерта с дядо Николай.
Аргирос води към Античния театър митрополит Николай.
Аргирос води към Античния театър митрополит Николай.
Константинос Аргирос и митрополит Николай преди концерта на Античния театър.
Константинос Аргирос и митрополит Николай преди концерта на Античния театър.
Владиката и свещеници бяга настанени най-отпред на вип маса, откъдето изгледаха концерта.
Владиката и свещеници бяга настанени най-отпред на вип маса, откъдето изгледаха концерта.
Два часа Константинос Аргирос пя пред пълен Античен театър.
Два часа Константинос Аргирос пя пред пълен Античен театър.
На крака митрополит Николай аплодира Аргирос.
На крака митрополит Николай аплодира Аргирос.
Момент от концерта на Аргирос в Пловдив.
Момент от концерта на Аргирос в Пловдив.
Античният театър бе пълен до краен предел.
Античният театър бе пълен до краен предел.

Митрополит Николай подари на Аргирос и на екипа му икона на Божията майка. Снимки: Пловдивска митрополия
Владиката и гръцкият певец са си говорили за музика.
Митрополит Николай прие целия екип на Агрирос.
Аргирос и дядо Николай стигнали до извода, че музиката и изкуството са универсални и сближават човешките сърца, носят радост, надежда и красота.
Гръцкият певец Аргирост, пианистът Евгени Генчев (вляво), който подгряваше и участници в концерта с дядо Николай.
Аргирос води към Античния театър митрополит Николай.
Константинос Аргирос и митрополит Николай преди концерта на Античния театър.
Владиката и свещеници бяга настанени най-отпред на вип маса, откъдето изгледаха концерта.
Два часа Константинос Аргирос пя пред пълен Античен театър.
На крака митрополит Николай аплодира Аргирос.
Момент от концерта на Аргирос в Пловдив.
Античният театър бе пълен до краен предел.

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