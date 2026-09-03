Аргирос гост на митрополит Николай - говориха си за музика и си размениха подаръци (Снимки)

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За музика и изкуство си говориха митрополит Николай и Константинос Аргирос преди снощния концерт на гръцката звезда в Пловдив. Както съобщихме, певецът посети митрополията с целия си бенд, а владиката ги прие и си размениха подаръци.

"Той е дълбоко вярващ православен християнин", каза пред "24 часа" дядо Николай след концерта на Аргирос.

Двамата са стигнали до извода, че музиката и изкуството са универсални и сближават човешките сърца, носят радост, надежда и красота.

Още с появата на владиката в Античния театър, публиката го приветства с ръкопляскане. Митрополитът и придружаващите го свещеници се настаниха на централната ВИП маса и изгледаха целия концерт.

Преди това дядо Николай е приветствал Аргирос с добре дошъл в древния и богоспасаем град Пловдив, уточняват от митрополията.

Владиката подари на певеца и на присъстващите гости икона с образа на Спасителя и Божията Майка - за молитвен спомен от посещението им в Пловдивската митрополия и за благословение.

"Перфектен изпълнител е", бяха думите на митрополитът след концерта. Самият владика също притежава музикални способности и освен че пее хубаво, той свири и на пиано.