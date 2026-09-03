Филмовата режисьорка и сценаристка Лиза Боева изгледа най-новия филм на британския режисьор Дани Бойл Ink, чиято световна премиера бе на откриването на престижния кинофестивал във Венеция. "С такава нагласа започва моят Венециански кинофестивал: киното, сякаш уморено от войната и смъртта, поглежда навътре в човека", написа Лиза Боева във фейсбук преди началото на фестивала.
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23502030 www.24chasa.bg
Лиза Боева гледа новия филм на Дани Бойл на Венецианския кинофестивал
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