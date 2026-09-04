Есенният салон на изкуствата събира в Пловдив любители на класика, театър, джаз и рок

Последното представление от "Сцена на кръстопът" се пази в тайна за зрителите

Вече е септември и Пловдив кипи от културни събития с 22-ия есенен салон на изкуствата. Това е най-големият културен формат в града. Целият месец изобилства с музика, театър, танц, литература, визуални изкуства, изложби, артинсталации. Форумът беше открит в Античния театър на 1 септември с премиерата на моноспектакъла на Деян Донков "Последното бягство на Дон Жуан" по текст на писателя Недялко Славов.

Почитателите на Мелпомена имат богат избор да се насладят на високо театрално изкуство. На 10-и се открива 30-ото издание на Международния фестивал "Сцена на кръстопът" с премиерата на "Английски прозорец" от Рей Куни на Пловдивския драматичен театър. Режисьор е Венцислав Асенов. На следващия ден в камерната зала отново има премиера на "Нирвана" от Константин Илиев с режисьор Стайко Мурджев. По време на целия фестивал ще бъдат изиграни общо 22 представления на различни театри. Изненадата е последният спектакъл на 21 септември, който е тайна за публиката.

"Как се купуват билети за спектакъл, чието заглавие не знаеш", питат зрители. "С доверие и любопитство", отговарят от театъра. И допълват, че няма да кажат какво ще гледат зрителите и кой стои зад представлението, а само получават дата, час и място - голямата сцена в театъра.

На 30 септември в Античния театър е българската премиера на мащабния международен спектакъл "Вакханки" по Еврипид с режисьор Явор Гърдев. Това е копродукция на Народния театър "Иван Вазов" и Държавния театър на Северна Гърция. Спектакълът се игра в две последователни вечери на най-престижната театрална сцена в Европа - театъра на Епидавъра, и събра над 20 хил. зрители.

След това обиколи най-знаковите антични сцени на Гърция, сред които театрите в Додони и Дион, както и в Атина и Солун. Играе се на английски език с български и английски субтитри.

Почитателите на изобразителното изкуство ще имат възможност да посетят Националните есенни изложби Пловдив, озаглавени "Огледала на града", чийто куратор е доц. д-р Генади Гатев. Дружеството на пловдивските художници отново ще представи изложбата "15 x 5", ще има и посветена на 50-годишнината на Националната художествена гимназия "Цанко Лавренов". Един от гвоздеите изложбата "130 години Национална художествена академия".

Както всяка година публиката ще може да проследи и програмата на Международни фотографски срещи 2026 - "Памет и идентичност", както и изложбите от XIII международен фотосалон Пловдив 2026.

За любителите на словото са предвидени 24-ото издание на литературния фестивал "Пловдив чете", "Нощ на литературата", представяне на книгата на доц. д-р Кръстин Настев, посветена на 50-годишнината от създаването на Хора на пловдивските момчета.