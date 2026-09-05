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Напът е да стартира новата връзка между районите "Южен" и "Тракия"

Мечтата на много пловдивчани да видят някогашното кино "Космос" възродено е напът да се осъществи. Поколения жители на втория български град помнят емблематичната сграда, в която са гледали незабравими филми. Над 3 десетилетия тя бе оставена на произвола и превърната в полуруина. Сега е неузнаваема и скоро ще бъде изпълнена с нов живот.

9,9 млн. лева струва възстановяването , а реконструкцията и преустройството започнаха през май 2025 г. Преди дни кметът Костадин Димитров я посети и заедно с изпълнителите от "ГБС-Пловдив" видяха финалните щрихи.

"Осветлението и специалните акустични плоскости на тавана са готови.

Предстоят работа по сцената, подовата настилка и довършителни дейности в залата

Гримьорните и складовите помещения също са оформени, работи се по фасадата и площадното пространство", доволен е той.

Основната зала е с 599 места, в нея освен прожекции ще има и камерни представления, както и музикални прояви. Разполага също с две презентационни зали, както и с гримьорни, WC, складови помещения. След разширението “Голямоконарско шосе” в Пловдив е като писта.

Когато ремонтът започна, арх. Димитър Балджиев заяви, че вътрешното стълбище ще се запази с изящния парапет, а също и многото характерни елементи като триъгълните лампи.

Кино "Космос" е поредният културен център в Пловдив от най-модерен тип. Във фоайетата ще се правят изложби, презентации, семинари, обучения и публични дискусии.

Промени по фасадата и обема на самата сграда не са правени. Специфичните характеристики на залата я правят по-скоро място, подходящо за фестивално кино, премиери на български филми, театрални представления и др. Аудио-визуалната система осигурява 2D и 3D прожекции с пълнообхватен звук, висококачествено концертно озвучаване, възпроизвеждане на звукови театрални ефекти.

На партерното ниво се обособяват билетна каса и охрана, гардероб, кафе-сладкарница със склад. Отпред площадното пространство осигурява комфорт на хората, преминаващи през него.

Кино "Космос" не е единственият обект, който община Пловдив завършва тази година. Една друга сага - с "Рогошко шосе", също е напът да приключи. Асфалтира се последният етап от 4-километровото трасе, което е една от входно-изходните артерии на Пловдив. Десетилетия отсечката беше една от най-разбитите. В нея са

вложени 14 млн. лева, но изглежда като писта

"Очакваме през септември да е напълно готова. Ще заработи и осветлението по нея", увери зам.-кметът по строителството инж. Хакъ Сакъбов.

И друга пловдивска улица е реконструирана и вече е пусната официално - ул. "Ген. Колев" в район "Западен".

1,2 млн. евро са вложени в нея. Премахнат е разместеният паваж, отстранена е голяма част от растителността, която надигаше тротоарите. Направени са ново озеленяване и поливна система. Пространството пред Пловдивския университет и зоната около него са благоустроени. СНИМКА: НИКОЛА МИХАЙЛОВ

Друга реновирана улица е "Славянска" зад стадион "Христо Ботев", която осигурява бърз достъп до близкия квартал.

"Напълно е завършена и "Царевец", която беше разширена с две платна и разделителна ивица. Предстои стартиране на обществена поръчка за втория етап - продължението от "Пещерско шосе" до бул. "Свобода". Това е участъкът, който минава покрай хирургиите на УМБАЛ "Св. Георги".

Пътят е разбит, а линейките преминават точно оттам. Предвижда се и в тази част да има разширение и кръгово кръстовище с бул. "Свобода", което ще е с три изхода. Проектът е за 13,5 млн. лева. Имаме разрешение за строеж", посочи Сакъбов.

Той е категоричен, че ако трябва да се откроява

голям и значим обект за Пловдив, това са разширението и реконструкцията на "Голямоконарско шосе"

Сочено е за една от най-важните входно-изходни артерии на Пловдив, водещи към магистрала "Тракия". В средната разделителна ивица са засадени цветя. Така трасето в границите на Пловдив е напълно готово. Разшено е с две платна с по две ленти и кръгово. Общо 36 млн. лева е инвестицията. Остава да се направи до магистралата, но това вече е в участъка на община "Марица".

В момента се работи до бившите хали в кв. "Кючук Париж" - пътната връзка към пробива под гарата. Предвидено е разширение и на ул. "Кукуш" - от надлез "Родопи" до автогара "Родопи" покрай стадион "Спартак".

"Искаме да започнем и връзката между районите "Южен" и "Тракия". Тя е голяма, тръгва от бул. "Александър Стамболийски" и през "Кукленско шосе" стига до "Асеновградско шосе". Това ще е първият етап. Тъй като

обектът е много голям, няма как да осигурим пълно финансиране,

затова ще въведем етапност, за да стартираме. Цялото трасе трябва да стигне до околовръстното шосе на район "Тракия", посочва зам.-кметът.

Както много предишни кметски екипи говореха за нов мост над река Марица, и настоящите управленци не подминават тази тема. Дали ще започне този мегастроеж?

"Възложено е на район "Централен" да стартира проектирането. Още нямаме прогнозна стойност за самото изграждане. Този мост трябва да се съобрази с проекта на НКЖИ, който предвижда жп линията по бул. "Копривщица" да бъде вдигната на естакада", казва Сакъбов.

На много места в града се извършват благоустройства на цели участъци. Това вече стана в зоната пред Пловдивския университет. Цялото площадно пространство пред висшето училище е облагородено и изглежда красиво. Част от близката ул. "Цанко Дюстабанов" също е реновирана. В момента се прави и ул. "Граф Игнатиев".