Йотова видя пророчество в картините на Милена Велчева, показала колко необходима е прегръдката за мир

След италианската базилика "Сан Клементе" художничката подреди изложба в софийската галерия "Сан Стефано"

Картината й "Прегръдката на мира - Рим" стана част от колекцията на Ватикана

Особено се чувства човек, когато гледа картините на Милена. В тях има много традиция, много история, има исторически образи, но има и нещо друго, което е неуловимо - и това е пътуването. Пътуването не е само назад във времето, а пътуването на човека навътре в себе си.

Така президентът Илияна Йотова откри изложбата на художничката Милена Велчева, наречена "Светостта на живота". Красивите картини са подредени в столичната галерия "Сан Стефано". Съвместно излиза и луксозен каталог, издаден от "КнигаТа" в твърди корици и кадифен ламинат.

Миналата година Велчева бе приета от архиепископа на Рим папа Лъв XIV през 2025 г. и стана първата българска художничка с изложба в базиликата "Сан Клементе", а нейната картина "Прегръдката на мира - Рим" стана част от колекцията на Ватикана.

Именно заради тази картина Илияна Йотова каза, че картините й са "с пророчество". "Не само заради библейските сюжети, не само заради библейските герои и образи. А защо тогава, уважаеми дами и господа, заглавието на изложбата днес е именно „Прегръдка за мир"? Колко необходимо е днес да има прегръдка за мир в изключително трудния, разбъркан, опасен и неприятен свят, в който живеем", каза Йотова.

По думите й винаги, когато се докосне до творчеството на Милена Велчева, пътува и стига в един нов свят. А зрителите, които се вгледат в творбите й, могат да открият себе си. Иля Велчев до любимата си Милена Снимка: Йордан Симeонов

"Това не са картини, които ги поглеждаш, разбираш или не разбираш какво гледаш и какво виждаш, отминаваш и след няколко часа забравяш, че си ги видял. Напротив. Това са картини, които те карат да спреш пред тях, да ровиш в душата си, да се оценяваш и като познание, и като сетивност, и като чувства, и нерядко да отговаряш на въпроси, твърде неприятни за теб самия дали си достоен да ги гледаш и дали можеш да си отговаряш на въпросите, които те задават. Понякога твърде неприятни, които човек иначе подминава и се прави, че не си ги задава", каза Йотова.

Милена Велчева разказа и посланието на изложбата: "Светостта на живота" е път. Път към вътрешен мир, към по-дълбоко разбиране. Прозорец към вътрешен свят, към онази тиха светлина, която озарява, но не заслепява. Зов за съзерцание, за завръщане към сърцевината на вярата - любовта. Покана да намерим онова място в себе си, където можем да простим, да се смирим, да се обичаме". По думите й светостта на живота трябва да мотивира хората да се противопоставят на всички форми на злото, несправедливостта и насилието.

Президентът се обърна към художничката с пожелание да "прегърнеш света със смирение", но и да "накараш и нас, другите, които нямаме този талант, и ние да прозрем колко важна и ценна е прегръдката за мир днес". Президентът Илияна Йотова с художничката Милена Велчева, проф. дтн инж. Цоло Вутов и Иля Велчев на откриването на изложбата Снимка: Йордан Симeонов

"Но картините, освен с богатата палитра на цветовете, имат много светлина. Светлината не идва само със зората сутрин, не е само през светлата част на деня. Светлината, и в най-мрачните тонове, стига да имаш очи и душа да я гледаш, да я видиш, е в едни прекрасни лавандулови полета, сюжетът от един манастир или този чудесен портрет на Христо Богдев със самодивите в бяла премяна, както знаем от поемата. Тази светлина, който има душа да я види, той може да бъде доволен от себе си. Този, който има душа да я нарисува, е смел човек, куражлия - каквато е нашата Милена. А този, който има куража и смелостта не само да я види, но и да я предаде на всички нас, е гений и невероятен талант", каза още Йотова.