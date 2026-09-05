120 000 куфяха на Phillgood и Hills of Rock, 5000 вече купиха билети за догодина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Градът не спира да живее с фестивалите си, за тях се говори в целия свят

Пловдив вече може да се нарече фестивална столица на България. Проявите там всяка година набират скорост и отдавна надхвърлят границите на страната.

Първото издание на Phillgood през юли т.г. събра в 3 последователни вечери близо 60 хил. на щуро забавление.

35% от продадените билети бяха закупени от чужденци. Немалка част от тях бяха от държави извън Европа - имаше от Австралия и от САЩ. Тези хора са броили пари за самолетни билети само и само да куфеят с Cure, Gorillaz, Мoby.

"Смело може да кажем, че 7 г. след домакинството на Пловдив като Европейска

столица на културата градът се превърна в международен фестивален хъб",

коментира изпълнителният директор на фондация "Пловдив 2019" Кирил Велчев. По думите му добрият фестивал го прави не само добрата музика, а и даденостите на града домакин. Така за събитията в Пловдив вече се говори по света.

"Отсега има голям интерес за второто издание догодина на Phiilgood, макар да не са обявени участниците. 5000 билета за него вече са продадени, без да се знаят дори датите за фестивала. Отсега се наемат и резервират квартири", заяви Велчев.

Фестът предложи в 3 поредни вечери над 40 изпълнители на 3 сцени, обединявайки рок, алтернативна, електронна и инди музика. Сред хилядите чуждестранни гости бяха и Никос, Янис, Катерина и Христос, дошли от столицата на остров Крит - Ираклио. След 3-дневния им престой четиримата бяха във възторг.

"Красив град", казаха те и добавиха, че нито юлската жега, нито комарите на Гребната база са ги уплашили.

Седмица след това мегасъбитие Гребната база отново беше разлюляна от Hills of Roсk - фест, който отдавна се е утвърдил. Този път започна още от четвъртък вечерта и до неделя на него се изсипаха десетки хиляди. Имаше и къмпинг зони, където нощуваха хора на палатки и кемпери.

"През юли месец реално имахме 7 големи фестивални дни с публика общо от над 120 хил.", обяви Кирил Велчев.

Освен че са били на знаменателни концерти, хилядите гости нощуваха в града и околностите, посещаваха през деня заведения, забележителности, ползваха таксиметров транспорт. И дадоха мощно рамо на икономиката на града.

Всяко инвестирано евро за подобни събития се връща по 4

според Кирил Велчев. А добрата работа между бизнеса и общината създава общото усещане на хората за един добър фестивал.

"Пловдив 2019" дофинансира фестивалите, те са част от програмата "Наследство" на Европейска столица на културата. Имахме изключително добра координация между всички звена на община Пловдив - транспорт, "Паркове и градини", "Чистота", полиция - всичко това работи, за да могат гостите да си прекарат по най-добрия начин", допълни Велчев.

Имаше допълнително организирани паркоместа. Входовете бяха изместени откъм зала "Чайка", а на близкия булевард "Копривщица" бяха направи 20 гейта, за да няма опашки в жегата.

"Е, живеещите наблизо изпитаха неудобства от силната музика до късните часове и задръстванията, но това е неизбежно. Стараем се да не нарушаваме живота на хората. Но икономиката на града печели. И в крайна сметка

всеки гост сложи нещо в сърцето си от Пловдив

Мнозина от тях разгледаха красотите на града, посетиха забележителности", отчита шефът на "Пловдив 2019". Той е категоричен, че няма човек, който да не харесва Пловдив, защото градът предлага за всекиго по нещо. Giro d' Italia превърна улиците на Пловдив в атракция.

"Прелюдия на тези мащабни събития беше световната колоездачна обиколка Giro d'Italia. Целият град буквално порозовя. "Пловдив 2019" пряко се занимаваше със старта на "Джирото". На главната улица имаше арка от розови чадъри, на колелото до Водната палата още стои емблемата на Giro d'Italia", посочва Велчев.

Мнозина си спомнят как в деня на старта се бяха събрали десетки хиляди в центъра. Имаше концерти и велошествие, с което дадохме старт на велосезона.

"Първоначално очаквахме да са поне 300-400 участници, дойдоха над 5000 - цели семейства, с деца, пенсионери, професионални колоездачи. Имаше всеобщо настроение, празник", припомня той.

Пловдив не спира да живее с фестивалите си. През септември предстои "Улица "Станционна" - това е старото наименование на сегашната "Иван Вазов", а музикалното събитие се провежда именно там.

Пространството се изпълва със сцени и павилиони с храни и напитки

На Бунарджика предстои още един фестивал - Shake that хълм, с много интересни изпълнители. Те са няколко сцени, разположени по цялото тепе. След това е "Бирландия" в район "Тракия".