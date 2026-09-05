Меглена Караламбова: Проходила съм на сцената в Пловдив още преди да се родя

Майката на голямата актриса е играла Жулиета до шестия месец от бременността си

Преди да се дипломира, дъщеря Невена Белева печели "Аскеер" със сценографията на "Една нощ навън" на Пинтър в Пловдивския театър

В регионалните издания "Рестарт" представяме емоциите на хора, родени в съответния град, но вече не живеят в него, или такива, които го прославят по цял свят. В тазгодишния "Рестарт Пловдив" може да прочетете разказа на актрисата Меглена Караламбова.

Пловдив е любим град на голямата актриса Меглена Караламбова. И не само защото е родена там по случайност. Родителите тогава са водещи артисти в Пловдивския театър - Вера и Стефан Караламбови.

Точно поставили "Ромео и Жулиета" - Вера е Жулиета, а Стефан - Ромео.

"Майка ми е играла Жулиета до шестия месец на бременността си. Затова казвам, че съм проходила на сцената още преди да се родя", казва Меглена Караламбова.

Живяла е в града на тепетата до втората си година и няма реални спомени оттогава. Разбира се, след това често е ходила и с приятели, и на гастроли с Театъра на армията. Винаги с огромно удоволствие. Обича старите къщи, алафрангите, стръмните калдъръмени улици. Усеща специфичната бохемска атмосфера. Вълнува се, нещо проговаря у нея - все пак е родена там.

Групата на големите художници давала страхотен облик на града - Слона, Димитър Киров, Йоан Левиев, Енчо Пиронков, Златю Бояджиев и кметът на Стария град Начо Културата.

Има смешно преживяване от Пловдив с колегата си Стефан Мавродиев - състудент и един от най-близките приятели. Тогава той е в Пловдивския театър, приятел с групата на художниците. По-късно в София Меглена споделила с него, че иска да си купи картина на Димитър Киров и го помолила за съдействие. Отишли до ателието на художника. Меглена много харесала една картина - "Старият Пловдив".

Димитър Киров и Стефан Мавродиев провели дълги преговори за цената в съседната стая, разбира се.

"Чувам, че Митьо казва: Виж сега, не мога под тази цена не за друго, но пред колегите някак не е удобно", спомня си Меглена. Разплатили се. Дала Меглена парите, а Димитър Киров веднага ги поканил на кръчма и с целия си хонорар почерпил всичките си приятели.

Преди двайсетина години пък режисьорът Пламен Марков я поканил да играе в пиесата на Харолд Пинтър "Една нощ навън", постановка на Пловдивския театър. Сценографията поверил на дъщерята на Меглена - Невена Белева, малко преди да завърши Художествената академия.

Репетирали през лятото в страшна жега. Било извън сезона, нямало е представления, сцената била свободна и работели по цял ден - все пак на хладно в театъра. Невена обаче правела декорите с майсторите в някакви бараки в горещината. Още недипломирана, печели "Аскеер" за сценографията на спектакъла.

"Това е моята история с Пловдив", обобщава актрисата.