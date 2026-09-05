Гордостта на Пловдив Александра Начева обожава Братската могила, Капана и Гребната

Не съм си и представяла, че мога да живея другаде - това е моят дом, в който искам да създам семейство

В регионалните издания "Рестарт" представяме емоциите на хора, родени в съответния град, но вече не живеят в него, или такива, които го прославят по цял свят. В тазгодишния "Рестарт Пловдив" може да прочетете разказа на Александра Начева, която спечели бронзов медал на троен скок на Европейското първенство по лека атлетика.

Тя е красивото и успешно лице на Пловдив. Съвременен символ на града. Вдъхновение и повод за гордост за съгражданите си. Световна шампионка до 20 г. в царицата на спортовете, леката атлетика - печели златния медал на троен скок в Тампере 2018.

През есента на същата 2018-а става шампионка и на Младежките олимпийски игри в Буенос Айрес. Когато всички са вперили поглед в нея, точно преди олимпийските игри в Париж през 2024 г., тя получава изключително тежка контузия - счупване на десния глезен и скъсани връзки.

Вместо мечтан скок в близост до Айфеловата кула - пластина и винт в глезена. Контузия, която би могла да пречупи всеки. Е, почти всеки. Защото най-големите трудности сполетяват най-големите. А преодолеят ли ги - тогава се пишат най-хубавите приказки за успелите в спорта. Като гордостта на Пловдив и България Александра Начева.

През 2026 г., две години и три операции след като за мнозина светът би свършил, за нея приказката започна. На 13 август 2026 г. Алекс спечели бронзов медал от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам в тройния скок при жените. Бронз, а всъщност златен скок към бъдещето.

За последно България имаше медал от европейско в женския троен скок преди 28 г. - бронз на Тереза Маринова, 2 г. преди да стане олимпийска шампионка. Сега, 2 г. преди олимпийските игри в лос Анджелис, по този път върви новата спортна гордост на града на големи спортисти - Пловдив.

Александра е родена в града под тепетата на 20 август 2001 г. Седмица след бронза от европейското в Бирмингам навърши 25 г. Покрай спорта обикаля света, но златният медал за място №1 е завинаги резервиран.

"Където и да съм обикаляла, колкото и да съм видяла - за моите очи и моето сърце има един град. Да, може да видиш много изненадващи, много красиви гледки и места, но ако оставя моментната наслада и погледна всички аспекти - и хубави, и лоши, Пловдив за мен е най-доброто място на света", разказва Александра Начева.

Александра със знамето на родния Пловдив "Като бях малка, много любимо място ми беше Братската могила. Там израснах. Там започнах да излизам с майка ми, с други деца. Играла съм си много на Братската могила. Като пораснах, имам едно най-любимо място - Капана. Много ми харесва усещането. Капана е специално място - готини заведения, вкусна храна и специална атмосфера", споделя още тя.

До 12-годишна расте до Гребната база - до любимата Братска могила. После се мести в "Кършияка". "Няма как да не спомена и Гребната база, кой пловдивчанин не я обича? Кой пловдивчанин, като му дойде на гости човек от друг град или държава, не е тръгнал да го води на Гребната база? Също обичам да се кача на някое тепе, много харесвам гледките", разкрива още лекоатлетката.

"Има и две места, на които мога да вися с часове. Две кафета, които за мен са си истинска магия. Едното е в "Кършияка" - със специално подбрани сортове кафе. То е в топ 50 на кафенетата в цяла Европа. И едно малко кафе на пазара до Гребната база. Там ми харесва колко простичко е направено - с идея да бъде все едно малка италианска кафетерия", споделя Начева.

"За мен Пловдив е дом. Не съм си и представяла, че мога да живея другаде освен в Пловдив. Едно, че България е държавата, в която искам да живея и да имам семейство, но и по-конкретно - Пловдив. Това е моето място. Това е най-хубавият град в цяла България. Съчетава спокойствие, и многовековна история, а в същото време и всичко, от което имаш нужда", завършва влюбената в родния си град Александра.