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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23502631 www.24chasa.bg

Гордостта на Пловдив Александра Начева обожава Братската могила, Капана и Гребната

Найден Тодоров

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Щастливата Алекс с медала си

Не съм си и представяла, че мога да живея другаде - това е моят дом, в който искам да създам семейство

В регионалните издания "Рестарт" представяме емоциите на хора, родени в съответния град, но вече не живеят в него, или такива, които го прославят по цял свят. В тазгодишния "Рестарт Пловдив" може да прочетете разказа на Александра Начева, която спечели бронзов медал на троен скок на Европейското първенство по лека атлетика.

Тя е красивото и успешно лице на Пловдив. Съвременен символ на града. Вдъхновение и повод за гордост за съгражданите си. Световна шампионка до 20 г. в царицата на спортовете, леката атлетика - печели златния медал на троен скок в Тампере 2018.

През есента на същата 2018-а става шампионка и на Младежките олимпийски игри в Буенос Айрес. Когато всички са вперили поглед в нея, точно преди олимпийските игри в Париж през 2024 г., тя получава изключително тежка контузия - счупване на десния глезен и скъсани връзки.

Вместо мечтан скок в близост до Айфеловата кула - пластина и винт в глезена. Контузия, която би могла да пречупи всеки. Е, почти всеки. Защото най-големите трудности сполетяват най-големите. А преодолеят ли ги - тогава се пишат най-хубавите приказки за успелите в спорта. Като гордостта на Пловдив и България Александра Начева.

През 2026 г., две години и три операции след като за мнозина светът би свършил, за нея приказката започна. На 13 август 2026 г. Алекс спечели бронзов медал от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам в тройния скок при жените. Бронз, а всъщност златен скок към бъдещето.

За последно България имаше медал от европейско в женския троен скок преди 28 г. - бронз на Тереза Маринова, 2 г. преди да стане олимпийска шампионка. Сега, 2 г. преди олимпийските игри в лос Анджелис, по този път върви новата спортна гордост на града на големи спортисти - Пловдив.

Александра е родена в града под тепетата на 20 август 2001 г. Седмица след бронза от европейското в Бирмингам навърши 25 г. Покрай спорта обикаля света, но златният медал за място №1 е завинаги резервиран.

"Където и да съм обикаляла, колкото и да съм видяла - за моите очи и моето сърце има един град. Да, може да видиш много изненадващи, много красиви гледки и места, но ако оставя моментната наслада и погледна всички аспекти - и хубави, и лоши, Пловдив за мен е най-доброто място на света", разказва Александра Начева.

Александра със знамето на родния Пловдив
Александра със знамето на родния Пловдив
"Като бях малка, много любимо място ми беше Братската могила. Там израснах. Там започнах да излизам с майка ми, с други деца. Играла съм си много на Братската могила. Като пораснах, имам едно най-любимо място - Капана. Много ми харесва усещането. Капана е специално място - готини заведения, вкусна храна и специална атмосфера", споделя още тя.

До 12-годишна расте до Гребната база - до любимата Братска могила. После се мести в "Кършияка". "Няма как да не спомена и Гребната база, кой пловдивчанин не я обича? Кой пловдивчанин, като му дойде на гости човек от друг град или държава, не е тръгнал да го води на Гребната база? Също обичам да се кача на някое тепе, много харесвам гледките", разкрива още лекоатлетката.

"Има и две места, на които мога да вися с часове. Две кафета, които за мен са си истинска магия. Едното е в "Кършияка" - със специално подбрани сортове кафе. То е в топ 50 на кафенетата в цяла Европа. И едно малко кафе на пазара до Гребната база. Там ми харесва колко простичко е направено - с идея да бъде все едно малка италианска кафетерия", споделя Начева.

"За мен Пловдив е дом. Не съм си и представяла, че мога да живея другаде освен в Пловдив. Едно, че България е държавата, в която искам да живея и да имам семейство, но и по-конкретно - Пловдив. Това е моето място. Това е най-хубавият град в цяла България. Съчетава спокойствие, и многовековна история, а в същото време и всичко, от което имаш нужда", завършва влюбената в родния си град Александра.

Щастливата Алекс с медала си
Александра със знамето на родния Пловдив

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