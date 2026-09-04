Луис Хамилтън изби рибата с уникално “Ферари”

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Сър Луис Хамилтън побърка всички на “Монца”, като се появи на пистата зад волана на един от историческите модели на “Ферари” - F40. Номерът на автомобила е 44, този, с който самият той кара във Формула 1.

Миналата година Хамилтън продаде всичките си скъпи коли и обясни, че единствено би карал историческия модел и нищо друго. След това намери едно захвърлено ферари в обор и стартира реновацията му на “Маранело”.

Моделът е исторически за италианския производител. В историята са произведени точно 1133 броя от него, като цената му в момента върви от 3 милиона долара нагоре.

Появата на Хамилтън бе хитът на пистата. Той е на “Монца” с цялото си семейство, начело с майка му.

