Охранител изгони Нина Добрев от червения килим на филмовия фестивал във Венеция (Видео)

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Неловка ситуация за актрисата с български корени Нина Добрев на червения килим във Венеция. Охранител помоли Добрев да се премести от мястото, на което тя позираше за снимки.

37-годишната актриса се появи на кинофестивала във Венеция в блестяща рокля без презрамки на "Армани". Тя се приготви да позира за фотографите, когато към нея се приближи мъж в черно.

a Nina Dobrev sendo expulsa do tapete vermelho do Festival de Veneza ontem, eu teria evaporado de tanta vergonha pic.twitter.com/xJ5la9ZCFU — ☙ (@layzhis) September 3, 2026

Охранителят застана пред Добрев и с жест на лявата ръка я помоли да се премести. Първоначално актрисата го гледа шокирано и продължава да позира, но мъжът е настоятелен.

Той промърморва няколко указания на незаинтересованата Добрев, преди една жена извън кадър да се намеси за кратко.

След това Добрев успя да открадне няколко секунди пред камерата.

Въпреки това членове на охраната бързо се появиха отново и я отведоха настрана.

Добрев направи странна гримаса, след което се отдалечи и се засмя нервно, явно невярваща на очите си.

Звездата за кратко махна с ръка на фотографите, събрали се от другата страна на червения килим, но не спря.

Клип от случката се разпространи бързо в социалните мрежи, където феновете на Добрев се чудят каква е причината тя да бъде изгонена от червения килим. Организаторите на фестивала още не са коментирали.