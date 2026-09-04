Лили Иванова пожела успех на Илияна Йотова и Кирил Вълчев

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Българската певица Лили Иванова изрази благодарност към президента Илияна Йотова за уважението и отношението към нея и творчество ѝ и пожела успех на нея и изборът й за кандидат за вицепрезидент - Кирил Вълчев, във Фейсбук.

Тя публикувана снимка, от която става ясно, че президентът Йотова е изпратила писмо до Лили Иванова, в което отправя покана и молба към певицата да подкрепи кандидатпрезидентската ѝ кандидатура.

Вчера президентът благодари на Лили Иванова за незабравимия концерт на площад "Александър Батенберг" в София. Държавният глава бе сред 8-те хиляди зрители, аплодирали примата на българската естрада в центъра на столицата. След концерта Йотова и Лили Иванова се срещнаха и позираха за обща снимка.

"Благодаря за уважението и отношението към мен и моето творчество и присъствието на моя концерт в София на Президента на Република България г-жа Илияна Йотова!", написа легендарната певица в отговор на писмото на Йотова.

"Приемам с отговорност поканата на г-жа Йотова и й пожелавам успех заедно с г-н Кирил Вълчев в обединението на нацията и грижата за българския народ и държава!

С цялото си уважение,

Лили Иванова", завърши тя.

Вчера Йотова официално обяви, че отива на избори с генералния директор на БТА Кирил Вълчев. Той ще е нейния кандидат за вицепрезидент.

"Избрахме да представим кандидатурата за вицепрезидент точно тук, защото нашата служба е България и в името на България. Представям ви Кирил Вълчев - юрист, човек на словото, на правото, общественик. Вицепрезидентът трябва да познава из основи законите на страната, да знае как функционира държавата и да уважава законите", представи избора си Илияна Йотова.

Във вторник ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне Йотова и Вълчев. Там ще стане ясно кои организации застават зад кандидатурата им.