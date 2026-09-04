Хари и Меган обмислят продажба на имението си в Монтесито, скъпо им е да го поддържат

Принц Хари и Меган Маркъл може да се разделят с имението си в Монтесито заради високите разходи по поддръжката му, твърдят източници близки до двойката, пред The Post. Макар че двамата заявяват, че ще запазят луксозния имот в Калифорния, дори след като преместят семейството си обратно във Великобритания, слуховете на местния пазар на недвижими имоти сочат друго.

Източник от пазара на луксозни имоти в района на Санта Барбара разкри пред изданието, че „се носят слухове", че семейството възнамерява да продаде къщата.

Разговорите за евентуална продажба идват на фона на информацията, че само ипотеката и данъците върху имота струват на бившата кралска двойка повече от 600 000 долара годишно.

Джейсън Стрийтфийлд, брокер, работещ в района на Санта Барбара и Монтесито, обяснява, че сделки с имоти от подобен мащаб рядко се появяват директно на свободния пазар.

„Много често подобни имоти се продават извънпазарно, с подписано споразумение за конфиденциалност, а всички условия остават запечатани до официалната регистрация в окръга", посочва Стрийтфийлд. По думите му е напълно възможно имението тепърва да бъде обявено официално, но той има „силното усещане", че вече се обсъжда и показва на потенциални купувачи.

Хари и Меган планират да се преместят във Великобритания заедно със своите деца – 7-годишния принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет. Така ще приключи шестгодишният им живот в Калифорния, започнал след оттеглянето им от кралските задължения през 2020 г.

Децата се очаква да започнат училище на Острова през септември, докато Хари и Меган планират да се установят в нова частна резиденция. Местоположението на бъдещия им дом се пази в тайна.

Херцогът и херцогинята на Съсекс заявиха, че възнамеряват да запазят както имението в Монтесито, така и ваканционния си имот в Португалия. Огромните разходи за къщата в Калифорния обаче поставят под въпрос доколко това е финансово устойчиво.

Животът в окръг Санта Барбара е скъп. Само за 2025 г. данъкът върху недвижимите имоти за имението възлиза на 149 668 долара при данъчна оценка от 14,38 милиона долара. Размерът му се увеличава почти всяка година в съответствие със законодателството на Калифорния.

Междувременно лайфстайл бизнесът на Меган също е изправен пред трудности. През януари гаф с уебсайта разкри наличието на около 650 000 непродадени артикула на склад. Експерти изчисляват, че потенциалните загуби само от непродадените хранителни продукти с изтичащ срок на годност могат да достигнат близо 5 милиона долара.