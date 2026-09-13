ТЕСТ: Как приемате комплименти?

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1. Приятел ви казва, че винаги успявате да разведрите компанията. Вие:

а) Радвам се. Хубаво е да знам, че хората около мен се чувстват добре в компанията ми.

б) Усмихвам се и казвам, че винаги могат да разчитат на мен за това.

в) Не казвам нищо. Решавам, че просто е в добро настроение.

2. Кой комплимент би ви зарадвал най-много?

а) За определено качество, което ценя в себе си.

б) За нещо, в което не съм особено уверен.

в) За нещо, което съм постигнал с много усилия.

3. Кой комплимент би ви смутил най-много?

а) Хубави думи за нещо много лично от човек, когото не познавам.

б) Похвала пред много хора.

в) Всяко прекалено възторжено ласкателство.

4. Случвало ли ви се е, след като някой ви е похвалил, веднага да посочите свой недостатък?

а) Рядко.

б) Да, понякога го правя дори без да се усетя.

в) Доста често. Не искам да изглежда, че се вземам прекалено насериозно.

5. Довършете изречението: “Когато някой ме похвали...”

а) ...се старая просто да приема хубавите думи.

б) ...ми става приятно, но и малко неловко.

в) ...често се питам дали наистина го мисли.

6. Кое би ви накарало да се усъмните в хвалбите на другите за вас?

а) Ако думите звучат очевидно неискрено.

б) Ако звучи прекалено преувеличено.

в) Почти винаги се питам дали човекът не казва хубави думи просто от учтивост.

7. Кое ви е по-лесно?

а) И да изказвам похвали, и да получавам одобрение.

б) Да правя комплименти на другите.

в) Определено да хваля другите. Когато някой похвали мен, не знам как да реагирам.

8. Кога един комплимент остава най-дълго в съзнанието ви?

а) Когато идва от човек, чието мнение ценя.

б) Когато е напълно неочакван.

в) Когато е за нещо, в което самият аз не вярвам особено.

9. Как реагирате на комплимент от човек, с когото току-що сте се запознали?

а) Примам го любезно, ако звучи искрено.

б) Смущавам се, защото още не се позаваме добре.

в) Започвам да се чудя защо ми го казва.

10. Получавате неочакван комплимент в ден, в който нищо не ви върви. Той:

а) Определено успява да повдигне настроението ми.

б) Радва ме, макар че трудно го приемам точно в този момент.

в) Не променя особено начина, по който се чувствам.

11. Ваш близък човек често ви прави един и същи комплимент. Вие:

а) Вярвам му. Явно наистина харесва това у мен.

б) Всеки път ми е приятно, но въпреки това се смущавам.

в) Започвам да мисля, че го казва просто по навик.

12. Ако трябва сами да си направите комплимент, ще ви бъде ли лесно?

а) Да, мога да посоча неща, които харесвам у себе си.

б) Ще ми трябва малко време да измисля какво да кажа.

в) Би ми било неудобно.

РЕЗУЛТАТИ:

Най-много отговори “а”:

Вие умеете да приемате коплиментите добре. Те не ви поставят в неудобна ситуация. Дори напротив, радвате се, благодарите и продължавате разговора, без да изпитвате нужда да омаловажавате себе си. Това не означава, че непрекъснато имате нужда от чуждо одобрение. Просто можете да приемете похвалата такава, каквато е. Най-важното е, че знаете, че да признаете собствените си качества, не е равнозначно на самохвалство.

Най-много отговори “б”:

Вие приемате хубавите думи с радост, но невинаги знаете какво да правите с тях. Често бързате да посочите недостатък, да омаловажите заслугата си или да върнете комплимента. Скромността краси човека, но не е необходимо след всяка похвала да доказвате, че не сте чак толкова добри. Просто си позволете да кажете “благодаря” и да се насладите на момента.

Най-много отговори “в”:

Вие често си задавате повече въпроси след комплимент, вместо да се зарадвате. Чудите се дали човекът е искрен, или просто се опитва да бъде любезен. Дори когато сте си заслужили похвалата, можете да намерите причина да я отхвърлите. Малко повече доверие в собствените ви качества няма да ви направи самонадеяни. Понякога просто казват нещо хубаво, защото наистина го мислят.

Изображението е генерирано с помощта на AI.

Пет съвета как да реагирате на похвалите

1. Не спорете с комплимента. Ако някой ви каже, че изглеждате добре, не е необходимо веднага да посочвате всичко, което не харесвате в себе си.

2. Не търсете скрит мотив. Не всяка похвала има задна мисъл и хората не могат да ви навредят с мили думи.

3. Приемете заслугите си. Можете да благодарите на хората, които са ви помогнали, без да заличавате собствения си принос.

4. Не се страхувайте да покажете радост. Една искрена усмивка е напълно достатъчен отговор.

5. Вярвайте малко повече на хубавото. Ако няколко различни човека забелязват едно и също ваше качество, може би е време и вие да го видите.