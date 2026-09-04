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26 картини на Здравко Денев представят модерното българско изобразително изкуство в Будапеща

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Изложбата представя характерния художествен свят на Здравко Денев

Изложбата на българския художник се открива на 9 септември и ще продължи пет седмици

По-малко от седмица остава до откриването на изложбата на българския художник Здравко Денев в една от големите европейски столици – Будапеща. На 9 септември 2026 г. унгарската публика ще има възможност да се срещне с 26 негови произведения, 15 от които са създадени през последните две години.

Изложбата представя характерния художествен свят на Здравко Денев – свят на сюрреалистични фантазии, гротеска, детайли и „криви огледала", в който реалността непрекъснато се преплита с въображението. Художникът експериментира с изключително детайлна моливна рисунка, превърната в своеобразна „картина в картината", която комбинира с абстрактни акварелни петна. 

Изложбата представя характерния художествен свят на Здравко Денев
Изложбата представя характерния художествен свят на Здравко Денев

„От малък рисувам, рисувам и рисувам (а понякога си и пея). Рисуването за мен е една уютна „пещера", в която се чувствам чудесно", споделя Здравко Денев.

За него изкуството е пространство, в което мислите могат да се подредят и светът да бъде видян по различен начин.

„Животът, макар и набеден за прекрасен, често е арена на грозни страсти, събития и хорски изяви. Невинаги е „песен". Повече прилича на изпитание. При рисуването пък нещата са простички, ясни и прекрасни, а и имам време да си избистря мислите в главата", казва художникът. 

Изложбата представя характерния художествен свят на Здравко Денев
Изложбата представя характерния художествен свят на Здравко Денев

Между гротеската, фантазията и детския свят

Една от особено важните области в творчеството на Здравко Денев е литературата за деца. Художникът не само илюстрира детски книги, но създава и текстове за тях. По думите му това е сред най-важните човешки занимания, защото чрез илюстрациите се изграждат естетическият вкус, цветоусещането, чувството за света и чувството за хумор на следващите поколения.

„Обичам да илюстрирам детски книги и да общувам с деца. Малките човечета са истински и неподправени", споделя Денев.

Тази непосредственост и фантазия присъстват и в неговите картини, които провокират зрителя да се вглежда, да открива детайли и да търси собствено тълкуване.

„Хората, които твърдят, че харесват картините ми, държат да ги гледат многократно, че да видят смисъла. Пожелавам им успех", казва с характерното си чувство за хумор художникът.

Българското изкуство в Будапеща

Изложбата е организирана от Българския културен институт в Будапеща, Унгаро-Българската стопанска камара и Дружеството на българите в Унгария.

Проектът е подкрепен финансово от Aurubis България.

Здравко Денев изказва специална благодарност на Българския културен институт в Будапеща и на Росен Ткаченко, когото определя като „мотор" и „гориво" на начинанието, както и на дъщеря си, на Каролина и на своите покойни родители.

Изложбата ще е представена в Будапеща в продължение на пет седмици, давайки възможност на унгарската публика да се докосне до един от най-интересните и разпознаваеми съвременни български художествени почерци. 

Изложбата представя характерния художествен свят на Здравко Денев
Изложбата представя характерния художествен свят на Здравко Денев

Откриване: 9 септември 2026 г. Място: Будапеща, булевард „Андраши" 14. Продължителност: 5 седмици 26 произведения на Здравко Денев, 15 от които създадени през последните две години

Организатори: Български културен институт – Будапеща, Унгаро-Българска стопанска камара, Дружество на българите в Унгария Финансова подкрепа: Aurubis България

Изложбата представя характерния художествен свят на Здравко Денев
Изложбата представя характерния художествен свят на Здравко Денев
Изложбата представя характерния художествен свят на Здравко Денев
Изложбата представя характерния художествен свят на Здравко Денев

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