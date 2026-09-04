26 картини на Здравко Денев представят модерното българско изобразително изкуство в Будапеща

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Изложбата на българския художник се открива на 9 септември и ще продължи пет седмици

По-малко от седмица остава до откриването на изложбата на българския художник Здравко Денев в една от големите европейски столици – Будапеща. На 9 септември 2026 г. унгарската публика ще има възможност да се срещне с 26 негови произведения, 15 от които са създадени през последните две години.

Изложбата представя характерния художествен свят на Здравко Денев – свят на сюрреалистични фантазии, гротеска, детайли и „криви огледала", в който реалността непрекъснато се преплита с въображението. Художникът експериментира с изключително детайлна моливна рисунка, превърната в своеобразна „картина в картината", която комбинира с абстрактни акварелни петна. Изложбата представя характерния художествен свят на Здравко Денев

„От малък рисувам, рисувам и рисувам (а понякога си и пея). Рисуването за мен е една уютна „пещера", в която се чувствам чудесно", споделя Здравко Денев.

За него изкуството е пространство, в което мислите могат да се подредят и светът да бъде видян по различен начин.

„Животът, макар и набеден за прекрасен, често е арена на грозни страсти, събития и хорски изяви. Невинаги е „песен". Повече прилича на изпитание. При рисуването пък нещата са простички, ясни и прекрасни, а и имам време да си избистря мислите в главата", казва художникът. Изложбата представя характерния художествен свят на Здравко Денев

Между гротеската, фантазията и детския свят

Една от особено важните области в творчеството на Здравко Денев е литературата за деца. Художникът не само илюстрира детски книги, но създава и текстове за тях. По думите му това е сред най-важните човешки занимания, защото чрез илюстрациите се изграждат естетическият вкус, цветоусещането, чувството за света и чувството за хумор на следващите поколения.

„Обичам да илюстрирам детски книги и да общувам с деца. Малките човечета са истински и неподправени", споделя Денев.

Тази непосредственост и фантазия присъстват и в неговите картини, които провокират зрителя да се вглежда, да открива детайли и да търси собствено тълкуване.

„Хората, които твърдят, че харесват картините ми, държат да ги гледат многократно, че да видят смисъла. Пожелавам им успех", казва с характерното си чувство за хумор художникът.

Българското изкуство в Будапеща

Изложбата е организирана от Българския културен институт в Будапеща, Унгаро-Българската стопанска камара и Дружеството на българите в Унгария.

Проектът е подкрепен финансово от Aurubis България.

Здравко Денев изказва специална благодарност на Българския културен институт в Будапеща и на Росен Ткаченко, когото определя като „мотор" и „гориво" на начинанието, както и на дъщеря си, на Каролина и на своите покойни родители.

Изложбата ще е представена в Будапеща в продължение на пет седмици, давайки възможност на унгарската публика да се докосне до един от най-интересните и разпознаваеми съвременни български художествени почерци. Изложбата представя характерния художествен свят на Здравко Денев

Откриване: 9 септември 2026 г. Място: Будапеща, булевард „Андраши" 14. Продължителност: 5 седмици 26 произведения на Здравко Денев, 15 от които създадени през последните две години

Организатори: Български културен институт – Будапеща, Унгаро-Българска стопанска камара, Дружество на българите в Унгария Финансова подкрепа: Aurubis България