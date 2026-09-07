Проф. Марчев с 4 хита и ново томче за Зайчето Питър в шатра №10 на “Алея на книгата”

Над 150 участници в тазгодишното издание на форума, сред тях и "КнигаТа"

Краят на лятото от няколко години насам е свързан с едно от най-обичаните културни събития в столицата - “Алея на книгата”. След няколко дни центърът на София ще се превърне в истинска литературна сцена под открито небе, където на шатра №10 на бул. “Витоша” ще ви очаква “КнигаТа” - с богато разнообразие от заглавия за малки и големи читатели. Ще откриете нови томчета, бестселъри и любими издания, както и специални предложения и изненади, подготвени за посетителите. Отстъпката е 20% от коричната цена на всички заглавия.

Над 150 издателства ще се включат в тазгодишното издание на “Алея на книгата”. Посетителите ще могат да се запознаят с най-новите премиерни книги, да се срещнат с любими автори и да станат част от разнообразната съпътстваща програма. Тя започва на 7 септември и ще продължи цяла седмица - до 13-и. Работното време е всеки ден от 10 до 20 ч, а в неделя - до 19 ч.

Елате да изберете следващата книга за вашата библиотека и да споделите удоволствието от четенето с “КнигаТа”.

Елинор Бюканън -

силата на

женските романи

Елинор Бюканън е най-новата писателка в каталога на “КнигаТа”. Има истории, в които времето не е просто фон, а един от главните герои. Истории, в които миналото не остава зад гърба, а продължава да живее в предмети, места, семейни тайни и спомени, предавани от поколение на поколение. Именно върху това стъпва британската писателка с новата си поредица The Sea Stone Sisters - на български език ще излиза като “Четирите сестри” с логото на “КнигаТа”.

Мащабна семейна сага, която събира в едно историческа драма, романтика, мистерия, пътувания и лек елемент на магически реализъм. Първият роман от поредицата “Айрис” бързо привлича вниманието на читателите, които обичат големите семейни и исторически саги. Книгата е емоционална и завладяваща, а сред имената, които я препоръчват, са Санта Монтефиоре, Карън Суон, Кристин Хармел и Клеър Флин. А читателите я поставят в една литературна територия с автори като Лусинда Райли и Сорая Лейн.

Тяхното бъдеще е

написано в звездите

В рамките на “Алея на книгата” е наличен в шатра №10 и пълен комплект на сагата “Седемте сестри” от Лусинда Райли. Мая и петте ѝ сестри се събират в дома от детството им - внушителния замък “Атлантис”, разположен на брега на Женевското езеро, за да почетат паметта на осиновителя си татко Солт. Мая и нейните сестри са осиновени от него, когато са били още бебета, и сега, научавайки новината, че той вече е бил погребан в морето, са съкрушени. Но татко Солт е оставил изненадващо писмо до всяка от дъщерите си. Епичната поредица на Лусинда Райли е с многомилионни продажби по целия свят, а се очаква да се развие и като сериал, закупен от продуцентите на “Дързост и красота”.

“Опознай, България” -

кои са най-важните

светини, песни и стихове

Книжната поредица “Ооо, познай България!” с 12 задължителни книги за всяко българско семейство набира скорост. След “Българските светини, пред които всеки се прекланя” излиза премиерната втора книга - “Любимите песни и стихове, които ни правят българи”. В нея са подбрани най-емблематичните стихотворения и текстове на песни, които ни връщат към корените и събуждат чувството ни за принадлежност.

От тържествените и познати на всеки българин мелодии на “Мила Родино” и “Шуми Марица”, през безсмъртните песни “Балканджи Йово”, “Къде си, вярна ти любов народна”, “Стани, стани, юнак балкански”, до въздействащите стихове на Пейо Яворов, Христо Смирненски, Николай Лилиев и други големи български поети - тази книга събира творби, които поколения българи са учили, рецитирали и носили в сърцата си.

Ново от съвременни

български автори

В рамките на “Алея на книгата” Лилия Илиева ще раздава автографи в шатра №10 на най-новата си книга с разкази “Истински лица”.

Денят на срещата е събота, 12 септември, от 11 часа. Сборникът “Истински лица” събира най-актуалните ѝ произведения в три цикъла - “Крехката маска на обикновеността”, “Изкуството да оцелееш” и “Жените, които нарушават правилата”.

Разказите разгръщат пред читателя портретите на наши съвременници - такива, каквито срещаме всеки ден по улицата или в офиса, с които се разминаваме по стълбите или асансьора, чиито гласове чуваме оттатък стената.

Новият тираж на “Мак” - актуалния роман на поета и писател Иля Велчев, ще може да се закупи на “Алея на книгата”. Главният герой, чието име носи романът, е особен, едновременно привлекателен и отблъскващ, действията му изглеждат хиперболизирани, мислите му са толкова откровени, че на моменти звучат цинично. Романът впечатлява със своята чувствена интелектуалност, със симбиозата от анализаторски прозрения и поетично навлизане в най-фини човешки изживявания, самоирония и висок стил на изразяване. С аристократизъм, рядко срещан в българската литература.

Също така в шатра №10 ще е наличен и луксозният албум “Светостта на живота”, който е дело на Милена Велчева - съпруга на Иля Велчев, съпътстващ и изложбата ѝ, която се провежда в галерия “Сан Стефано” до 26 септември.

“От Катерина до Неапол” от Весела Лулова Цалова е сред актуалните заглавия от съвременни български автори. Това е роман за силата на женския дух и за онези невидими нишки, които свързват миналото с бъдещето. Той е за жените, които се учат късно и трудно, но истински, че не са длъжни да носят чуждата болка като своя съдба.

Книги за здравето

“Невроинтензивни грижи” от авторитетните американски лекари Джак Джало и Жаклин Уртехо е книга, посветена на невроинтензивните грижи, която може директно да помогне на пациенти с критични състояния при заболявания, засягащи централната и периферната нервна система.

Изданието се появява на българския книжен пазар в помощ на невролози, реаниматори, неврохирурзи и други интензивисти и лекари, изправили се пред нуждите на пациенти за диагностика и лечение, с много високи очаквания за навременни и адекватни реакции в спешен порядък.

Първият български здравен гид “Климатолечение в България - къде, какво и как” запознава с лечебните ползи от водите, въздуха, калолечението, спа и уелнеса у нас.

Кои наши курорти са благоприятни за съответна болест или за спа престой, за какво благоприятстват морските и планинските курорти, къде минералната вода е най-добра за лечение на дадено заболяване, какви процедури се предлагат в различните балнеолечебни курорти, какво са фитонцидите, къде е най-лечебната кал на Европа и т.н. Отговорите са на страниците на пълноцветната и луксозна книга.

Изданията на проф. Сотир Марчев също са сред най-търсените и четените. В шатра №10 ще са налични всички заглавия от него: “Бъдете здрави. Как”, “Любимите ми медицински вицове”, “Любимите ми медицински афоризми” и “Как да разчитаме ЕКГ”.

Основното пособие на

обучението по анатомия

“Човешкото тяло” в нов тираж

След дълга пауза излезе и нов тираж на “Човешкото тяло” - учебника по пластична анатомия от Годфрид Бамес. Трудът на Годфрид Бамес от десетилетия е основно пособие в обучението по пластична анатомия на студентите по изобразително изкуство в много страни. Българският превод е направен по последното, девето преработено издание от 1997 г. Научен редактор на книгата е покойният вече проф. Еленко Томов.

Най-хубавият подарък за всеки повод е книгата. А енциклопедията “ВИНОТО. Българска енциклопедия” от Ясен Бориславов и Веселина Маринова, главен редактор на DiVino, е чудесен избор. Луксозната енциклопедия представя в над 400 страници актуалните вина и винарни у нас. Съдържа над 500 илюстрации, снимки на винени сортове, картини и фотографии от историята на винопроизводството, предлага разходка из целия винен свят - Франция, Германия, Италия, Аржентина, Австралия и Нова Зеландия и др.

Луксозният комплект “Граф Монте Кристо” - един от най-прочутите приключенски романи в цял свят, излезе в началото на годината и все още има лимитирани бройки от тиража. Това е наистина вълнуваща и завладяваща история, в която всеки един човек ще намери нещо за себе си, ще си припомни кои са истински ценните неща в живота и ще се сблъска с една отдавна отминала епоха.

От “КнигаТа” се предлагат и актуалните броеве на най-авторитетното списание за литература “Съвременник”. В последния брой акцентите са роман от Луиджи Лунари, произведения от Боян Биолчев, Деметра Дулева и Максим Бородин, фотографии от Георги Кюрпанов - Генк, и др.

Всичко за четенето преди

първия учебен звънец

“Алея на книгата” е непосредствено преди началото на учебната година. Tова е точният момент, за да закупите на децата всичко нужно за четенето - нови образователни книжки, помагала, учебна литература или книги за свободното време.

“Снежната Коледа и Питър” е премиерно заглавие в поредица “Светът на Зайчето Питър”. И макар да е само краят на лятото, красивата книжка с тактилни елементи ще е налична с 20% отстъпка. Така че не чакайте до Коледа, когато хубавите празнични книги бързо свършват тиража.

С “Приказка за феята, която си нямала име” Анита Тарасевич отвежда малките читатели в света на една детска стая, в която всички играчки и вещи имат роли освен красива, нежна и малко тъжна фея без име. Защо е тъжна феята, ще научат децата, прочитайки края на тази хубава история, написана отново в стихотворна римувана форма. А съвсем нови, цветни и много красиви са двете детски издания от турски автори - “Приятел” от Езги Келеш и “Писпис на главата, Рошльо в краката” от Ахмет Бюке, които ще забавляват читателите на възраст до 10 години със забавни истории.

Под номер 85 в поредицата “Златни детски книги” е наличен и сборникът “Приказки на славянските народи”, преразказани от Ангел Каралийчев и Николай П. Тодоров. В него са включени над 60 от любимите приказки, представящи фолклорното наследство на славянските народи.

В шатра №10 ще са налични и всички помагала по математика от авторския екип на Веселин Златилов - “Математическо букварче”, Математически читанки за 3-и, 4-и и 5-и клас, сборник със задачи за 6-и клас и тетрадки към тях. За да е лесно ученето и на литературните текстове, са помагалата на Виктория Колева “Класиките, преразказани за ученици по учебната програма” - от 8-и до 12-и клас.