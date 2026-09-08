Сериалите, за които всички ще говорят тази есен

Всяка година има сериали, които успяват да излязат извън телевизионния екран - за тях се говори в офиса, обсъждат се в социалните мрежи и още след първите епизоди започват споровете дали оправдават очакванията. Тази есен платформите изваждат големите си козове - дългоочаквани продължения, познати герои и продукции, около които интересните истории започват още преди включването на камерите.

The Gentlemen ("Джентълмените") - Гай Ричи отново събира британската аристокрация и престъпния свят

Премиера: 3 септември, Netflix

Вторият сезон започва година след събитията в първия. Еди Хорниман (Тео Джеймс) вече не е случайно попаднал в престъпния свят аристократ, а заедно със Сузи Глас (Кая Скоделарио) се опитва да разшири бизнеса извън Великобритания. Към актьорския състав се присъединяват Хю Боневил, Мая Джама и боксьорът Крис Юбанк-младши. И този сезон е заснет по характерния за Гай Ричи начин - сценарият не е неприкосновен, а реплики и цели сцени се променят директно на снимачната площадка. Тео Джеймс признава, че в началото му е трябвало време да свикне с тази свобода.

"Нийгли"

Neagley ("Нийгли") - най-довереният човек на Джак Ричър вече има собствена история

Премиера: 16 септември, Prime Video

Франсис Нийгли, един от малкото хора, на които Джак Ричър има пълно доверие, получава собствен сериал. Тя вече работи като частен детектив в Чикаго, а смъртта на близка приятелка я въвлича в ново разследване. За разлика от "Ричър", който разполага с десетки романи на Лий Чайлд, Нийгли няма собствена литературна поредица. Това дава на сценаристите свободата да разкрият повече от миналото й, включително причината тя да не понася физически контакт.

Slow Horses ("Куци коне") връща жена, която зрителите от години смятат за мъртва

Премиера: 16 септември, Apple TV

Шестият сезон на шпионския сериал с Гари Олдман връща Сид Бейкър (Оливия Кук), простреляна още в първия сезон. Смъртта й никога не беше показана, но след години без нея голяма част от зрителите вече не очакваха да я видят отново. Самата Кук дълго не знаела дали това действително ще се случи, а когато получила потвърждение, трябвало да го пази в тайна. Актрисата признава, че няколко пъти забравяла за това и неволно го споделяла пред приятели.

Monster: The Lizzie Borden Story - Сара Полсън се преобразява до неузнаваемост

Monster: The Lizzie Borden Story

Премиера: 17 септември, Netflix

След Джефри Дамър, братята Менендес и Ед Гийн антологията Monster поставя в центъра Лизи Бордън, обвинена през 1892 г. в убийството на баща си и мащехата си. В ролята е Ела Бийти - дъщерята на Уорън Бийти и Анет Бенинг. Най-голямата трансформация обаче е на Сара Полсън, която играе серийната убийца Айлийн Уорнос - за образа са променени косата, веждите, кожата и дори зъбите й. Чарли Хънам пък след убиеца Ед Гийн този път преминава от другата страна - играе една от жертвите, бащата на Лизи.

Brothers ("Братя") - Матю Макконъхи и Уди Харелсън може да се окажат братя и извън екрана

"Братя"

Премиера: 23 септември, Apple TV

Матю Макконъхи и Уди Харелсън отново са заедно на малкия екран, но този път играят версии на самите себе си. В основата на комедията стои действителна загадка. Майката на Макконъхи разкрила, че някога е познавала бащата на Харелсън, а двамата актьори установили, че около девет месеца преди раждането на Матю той е бил в Тексас. Така се появило подозрението, че приятелите може да имат общ биологичен баща. Харелсън е готов за ДНК тест, но Макконъхи все още се колебае.

American Horror Story събира актьори от различни епохи на сериала

Премиера: 24 септември, FX

American Horror Story

Сезон 13 връща едни от най-разпознаваемите лица в историята на American Horror Story. След дълго отсъствие Джесика Ланг отново е част от актьорския състав заедно със Сара Полсън, Евън Питърс, Кати Бейтс, Анджела Басет, Франсис Конрой и Ема Робъртс. Част от тях ще се върнат и към персонажи, които не са играли от години. А числото 13 няма да остане само в номера на сезона - предвидени са точно 13 епизода.