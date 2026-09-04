Правнучката на петролния магнат Джей Пол Гети се омъжи на пищна церемония в Лондон

Наследницата на милиардерската династия Гети Изабел, се омъжи за британския финансист Фарис Маккинън на стилна церемония в Лондон тази седмица. Гети бе облечена блестящо - в бял костюм с пола и ярко кобалтовосини токчета за повода, съобщава "Дейли мейл".

Сватбата бележи щастлива нова глава за 32-годишната Изабел - правнучка на петролния магнат Джей Пол Гети, който някога бе най-богатия човек в света. Паричното му състояние бе оценено на 6 млрд. долара. Семейството му пък преживя редица трагедии.

Бившата звезда от корицата на Tatler Изабел се омъжи за 41-годишния Фарис в старото кметство на Челси. След това двамата отпразнуваха с приятели и семейство в Harry's Bar, ексклузивен частен клуб в Мейфеър.

Изабел, която е собственичка на галерия и певица, роди сина си Виго от Фарис миналата година. Двойката се ожени в четвъртък пред малка група роднини и приятели, които по-късно споделиха снимки от тържествата в Инстаграм.

За церемонията Изабел избра вта лено бяло сако с ресни и съответстваща къса пола, съчетани с бяла шапка тип „кутия за хапчета" и заострени кобалтовосини обувки на висок ток. Фарис пък носеше син костюм с двойно закопчаване и шарена вратовръзка.

Малкият им син също бе част от събитието, като Фарис носеше детето на ръце, когато двойката излезе от кметството. Приятели и роднини се събраха на стъпалата под голяма цветна арка и ги обсипаха с бели конфети и червени листенца, докато Изабел носеше букет от розови, бледооранжеви и лилави цветя.

След това младоженците си тръгнаха с ретро черен кабриолет Ролс Ройс, докато гостите им бяха откарани до приема с частно нает червен автобус Routemaster. Празненствата продължиха в "Бара на Хари", където дългите маси за хранене бяха украсени с розови цветя, а на гостите бяха раздадени фотоапарати за моментални снимки, за да запечатат спомените от деня.

Това беше радостен миг за семейство, чието огромно богатство бе помрачено от поредица лични трагедии през годините. Най-голямата от тях бе през 1973 г., когато 16-годишният внук на Джон Пол Гети, Джон Пол Гети III, бе отвлечен в Рим и държан 5 месеца, докато похитителите му искаха откуп от няколко милиона долара.

Милиардерът, първоначално отказа да плати откупа, което пък накара похитителите да отрежат част от ухото на тийнейджъра и да го изпратили на италиански вестник, преди в крайна сметка да бъде платена намалена сума и той да бъде освободен. Джон Пол Гети III по-късно се бори с наркотична зависимост и получи инсулт на 25 години, който го остави инвалид. Той почина през 2011 г. на 54 години.

Сърдечната мъка не свършила дотук. Най-малкият син на Пол Гети, Тимъти, почина от мозъчен тумор само на 12 години, докато най-големият му син Джордж почина през 1973 г. след свръхдоза хапчета. Талита Гети – актрисата и модел, която се омъжи за Джей Пол Гети-младши и стана модна икона през 60-те години на миналия век – почина в Рим през 1971 г. на 30 г., след предполагаема свръхдоза с хероин.

Освен това името Гети вече е познато по целия свят и чрез фотографията. Братовчедът на бащата на Изабел, Марк Гети, е съосновател на Getty Images в Лондон през 1995 г., въпреки че първоначалното състояние на семейството е натрупано от петрол. Изабел е дъщеря на бизнес лидера Кристофър Гети и филмовата продуцентка Пиа Гети, а нейният произход е двойно позлатен.

Докато прадядо ѝ Джей Пол Гети е изградил Getty Oil в империя, за да се превърне в един от най-богатите мъже на 20-ти век, тя произхожда от друга милиардерска династия по майчина линия. Бащата на майка й е Робърт Милър, бизнес лидерът, съосновател на империята за безмитни стоки DFS Group.

Сестрите на майка ѝ пък сключват свои собствени известни съюзи: лелята на Изабел, Мари-Шантал Милър, е омъжена за престолонаследника Павлос от Гърция, докато Александра Милър преди това е била омъжена за принц Александър фон Фюрстенберг. Изабел обаче е проправила свой собствен път във Великобритания в света на изкуството и музиката. След като учи музика и бизнес в Нюйоркския университет, тя се завръща в Лондон, където сега ръководи галерията „Градюс" във Фицровия и е фронтмен на рок групата „Джийн Марлоу".

Тя е коментирала и как фамилията Гети може да повлияе на първите впечатления на хората за нея: "Някои хора предварително си създават предубеждения относно срещата ми – социално, професионално. Което е добре, но след известно време се надявам това да изчезне. Това е само моето семейство."