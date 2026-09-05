От замъка, който Зукърбърг купи в Ирландия, хвърляли хора в буйна река

В далечното минало там екзекутирали затворници

Марк Зукърбърг – новият собственик на замъка “Странкали” (Strancally Castle) в ирландското графство Уотърфорд вероятно е бил привлечен от възможността за игра на крокет на моравата, плуване в басейна или провеждане на разговори в движение – в стила на Силициевата долина – из обширните му земи от близо 1800 декара. Но в списъка със суперлативи със сигурност организаторите на сделката са пропуснали да споменат зловещото минало на оригиналния замък, намиращ се наблизо.

Ирландското имение е последното бижу в имотната империя на шефа на “Мета”, който има склонност да трупа престижна недвижима собственост. Замъкът с три секции на фасадата, три надземни етажа и сутерен е построен в готически стил около 1830 г. за Джон Кийли – бивш депутат от партията на торите. Смята се, че техно магнатът от Калифорния го е купил не само заради аристократичната му атмосфера, а и заради съвсем практични съображения. Той се намира на около 200 км от европейската централа на “Мета” и Зукърбърг би могъл удобно да я ръководи оттам.

Замъкът е огромен – около 1500 кв. м

жилищна площ, а в книгата “Къщите на Ирландия” от Брайън де Брефни и Розмари Фолиът се отбелязва, че собственикът му от XIX в. - Кийли, е бил “възхитен от факта, че са нужни четири минути и половина бързо ходене, за да се стигне от кухнята в сутерена до трапезарията”. Сделката за придобиването на имота не е била оповестявана публично, но неофициално се смята, че възлиза на между 23 и 35 млн. долара. Сегашната сграда е проектирана от известните братя Джеймс и Джордж Ричард Пейн, построили редица забележителни постройки в околността. Според говорител на “Мета” Зукърбърг и семейството му се вълнуват от възможността да прекарат време в Ирландия, като същевременно запазят наследството на историческия имот. Възможно е обаче те да не останат чак толкова очаровани от “зловещата история”, свързана с оригиналния замък “Странкали”.

Останките от първоначалната крепост се намират на около 4,5 км. Основана е през XII век от нормандския завоевател Реймънд льо Гро. В труда на Франсис Гроуз “Древностите на Ирландия”, публикуван през 1791 г., се разкрива, че тя е “построена върху скала, надвиснала непосредствено над реката”. Гроуз посочва, че съоръжението е било използвано от един от графовете на Дезмънд като затвор и че през “отвор, пробит в скалата по подобие на решетка на крепостна порта”, са били хвърляни телата на държаните там затворници.

В друг исторически труд “Домове и свързани с тях места на най-бележитите британски поети” авторът Уилям Хауит описва използването на “съоръжение за убийства” в замъка, издълбано в скала над реката: “Нищо неподозиращите, след като бивали подмамени вътре, били връзвани за ръцете и краката и спускани през отвора за екзекуции – буйната река течала отдолу и бързо отнасяла задавените им писъци, а мъртвите не издавали тайната”.

Според сведенията на Гроуз заради “ужасяващите деяния, извършвани на това място”, по-късно властите наредили разрушаването както на пещерата, така и на замъка, при което “половината от него е взривена с барут, разцепвайки го от горе до долу”.

Около 1855 г. англо-ирландското семейство Уайтлок-Лойд придобива сегашния вариант на замъка “Странкали” и прилежащото му по онова време имение от над 20 000 декара за приблизително 10 000 паунда, след като семейство Кийли изпада във финансови затруднения. Уилям Уайтлок-Лойд учи в Оксфордския университет заедно с Оскар Уайлд, но прекъсва, след като не издържа изпитите, постъпва в британската армия и участва в Англо-зулуската война от 1879 г.

Впоследствие в средата на XX век замъкът и земите му преминават във владение на Ирландската комисия по поземлените въпроси, която разпродава голяма част от земята на по-малки парцели. Имотът отново излиза на пазара през 1992 г. Една от характеристиките му, отбелязана в рубриката за недвижими имоти на The Irish Times, е наличието на “централно отопление на нафта, обхващащо практически цялата сграда”.

Последните собственици преди Зукърбърг предприемат основен ремонт на готическата постройка. Майкъл Алън-Бъкли – съосновател на базираната в Лондон частна инвестиционна компания RAB Capital, и съпругата му Джанкарла придобиват замъка преди 25 г. за повече от 2,7 млн. долара. Тогава той е разполагал с 11 основни спални (пет със собствени бани) и още четири спални апартамента в кулата. Освен това е предлагал зала за банкети, трапезария, гостна и библиотека. Бил добавен и вътрешен басейн.

С тази покупка още един виден техно милиардер се присъединява към списъка на заможните личности със значителни поземлени интереси в Ирландия. Преди това Зукърбърг проявил интерес към закупуването на имението “Касълмартин”, но собственикът му – американският милиардер Джон Малоун – отказал да го продаде. Съвсем наблизо се намира имението “Балинатрей Хаус”, купено през 2024 г. от Джеймс Дайсън – изобретателя на прахосмукачката “Дайсън”. Носителят на “Оскар” Джеръми Айрънс притежава замъка “Килкоу” в графство Корк. Актьорът го ремонтира в края на 90-те години, след като се отегчава от работата си. Според местни големите ирландски имения осигуряват на богатите две много важни за тях неща – сигурност и уединение.

Марк Зукърбърг и съпругата му Присила Чан притежават голям брой имоти по целия свят. Основното им жилище се намира в Пало Алто, близо до централата на “Мета”. Калифорнийският имот се състои от пет къщи в квартала “Кресент парк”, като в една имало специално разработен асистент с изкуствен интелект.

Марк Зукърбърг и съпругата му Присила Чан СНИМКА: instagram/zuck

Милиардерът притежава и два имота на брега на езерото Тахо с обща площ над 700 кв. м, за които е платил 59 милиона долара. През февруари тази година той купи имение в Маями за 170 милиона долара – сделка, която се нарежда сред най-скъпите в САЩ. Този дом с девет спални е с площ от близо 2800 кв. м и разполага с плувен басейн, фитнес, библиотека, фризьорски салон и кей.

Най-големият имот на Зукърбърг се намира на остров Кауай,

Хавай. Ранчото “Кулау”, което обхваща площ от около 6880 декара, превърна техно магната в един от най-големите собственици на земя в Хавай. Той изгражда мащабен комплекс, а работещите по проекта са обвързани със строги споразумения за конфиденциалност. Дори бегло споменаване в социалните мрежи е основание за уволнение.

Изданието Wired обаче се е сдобило с плановете за комплекса. То съобщи, че ранчото ще включва повече от дузина сгради с общо поне 30 спални и 30 бани. Предвидени са две големи имения с обща площ от над 5300 кв. м, разполагащи с асансьори, офиси, конферентни зали и професионална кухня. Те ще бъдат свързани чрез тунел, който води към подземен бункер, включващ жилищна зона, техническо помещение и авариен изход. Планирани са също 11 къщички на дървета, свързани помежду си с въжени мостове, както и голяма фитнес зала с басейни, джакузи, сауна и тенис корт. Част от имота е оградена със стена с височина около 1,8 м, за да се гарантира пълно уединение.