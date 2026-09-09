Джей Ло видя първото ревю на малката дъщеря на Моника Белучи

Леони Касел спази семейната традиция и дебютира като модел за Dolce & Gabbana

Колко по-бързо се движи днешният свят, се вижда дори само през историята на една майка и нейните две дъщери. Разбира се, майката не е случайна. Тя е Моника Белучи. Една от най-красивите жени в света, муза на няколко поколения режисьори и дизайнери.

Обичаната актриса влиза в света на голямата мода, когато е на 25 г. Нейната голяма дъщеря Дева прави първите си фотосесии като рекламно лице едва 14-годишна. А малката - Леони, направи модния си дебют на 16. Възрастта е различна, но като непрекъсваема нишка един и същ гигант в индустрията - Dolce & Gabbana, свързва Моника Белучи и красивите ѝ наследнички.

Леони Касел, по-малката наследница на италианската актриса и френския актьор Венсан Касел,

направи официалния си дебют на модния подиум през юли. Появи се като първия модел в ревюто Alta Moda в ботаническия парк в Джаре, Сицилия. Това беше второто голямо събитие от проекта The Sicilian Dream, събрал на острова множество световни знаменитости, сред които и Дженифър Лопес.

Моника Белучи и Дженифър Лопес СНИМКА: ИНСТАГРАМ @jlo

Любопитен портрет на Леони Касел публикува списание “Ио Донна”, седмичното женско издание на италианския вестник “Кориере дела сера”. То определи дебюта ѝ като символично предаване на щафетата между поколенията.

Момичето впечатли с естествено присъствие и увереност, които сякаш идват с фамилното ѝ име. Откри ревюто, облечена във впечатляваща черна рокля с една презрамка, украсена с триизмерни цветя в нюанси на розово, червено, лилаво и синьо. В ръцете си държеше букет, а визията ѝ беше допълнена от дълги черни ръкавици, богати бижута и прическа, създадена от Гуидо Палау. Гримът беше дело на легендарната Пат Макграт.

А сцената едва ли можеше да бъде по-впечатляваща. Колекцията “От небето към земята” бе представена сред пищната растителност на петхектаровата ботаническа градина в подножието на Етна, където природата и висшата мода се сляха в едно.

На първия ред, разбира се, първите стъпки на Леони по подиума с нескрита гордост гледа Моника Белучи, едно от най-разпознаваемите лица на Dolce & Gabbana през последните три десетилетия. Актрисата сподели момента с последователите си в социалните мрежи.

След като по-голямата сестра Дева Касел вече се утвърди като едно от най-харесваните млади лица в международната мода, сега е ред на сестра ѝ. Леони ще напише новата глава не само в семейната история, но и в тази на италианската модна къща. Макар това да е първото ѝ дефиле, по-рано тази година тя вече направи смела крачка към модния свят -

през април се появи на първата си корица за “Вог Италия”

Родена през май 2010 г., Леони живее в Париж и все още учи. Доскоро не показваше особено желание да гради кариера в модата. Интересите ѝ бяха насочени към музиката, концертите и пътешествията. Взема уроци по пеене, харесва изпълнители като Даниъл Сизър, Джъмирокуай, Ариана Гранде, Франк Оушън, а в интервю за “Вог” казва, че най-голямото ѝ вдъхновение винаги е била сестра ѝ Дева.

Стилът на Леони също се различава от този на майка ѝ и сестра ѝ.

Тя предпочита тениски, дънки, маратонки, футболни фланелки

и суитшърти, носи големи халки и общува със света на тикток и социалните мрежи. Красотата, наследена от известните ѝ родители, интерпретира по един по-непринуден и типичен за Gen Z начин.

Връзката между семейство Белучи и Dolce & Gabbana започва много преди раждането на двете сестри. Още през 1988 г., когато Моника Белучи е около 25-годишна, тя става лице на модната къща и дефилира за дизайнерското дуо. През годините се превръща в една от най-дългогодишните музи на бранда, олицетворявайки характерната средиземноморска женственост. През 2024 г. Dolce & Gabbana дори ѝ посвещава специалния албум Monica в чест на над 30 години съвместна работа.

Първата смяна на поколенията настъпи през 2019 г., когато Дева Касел, едва 14-годишна, бе избрана за рекламно лице на аромата Dolce Shone. По-късно тя дефилира за Alta Moda във Венеция и започна успешна кариера, работейки за модни къщи като Dior, Jacquemus и Coperni, като паралелно се насочи и към актьорството.

Модните експерти определят Моника Белучи като символ на класическата италианска елегантност, а Дева Касел - като олицетворение на съчетанието между италиански чар и френска изтънченост. Леони пък изглежда готова да внесе в тази традиция по-младежки, модерен и автентичен прочит, който говори на езика на новото поколение.