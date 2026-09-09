Джей Ло видя първото ревю на малката дъщеря на Моника Белучи

Леони Касел спази семейната традиция и дебютира като модел за Dolce & Gabbana
Колко по-бързо се движи днешният свят, се вижда дори само през историята на една майка и нейните две дъщери. Разбира се, майката не е случайна. Тя е Моника Белучи. Една от най-красивите жени в света, муза на няколко поколения режисьори и дизайнери.
Обичаната актриса влиза в света на голямата мода, когато е на 25 г. Нейната голяма дъщеря Дева прави първите си фотосесии като рекламно лице едва 14-годишна. А малката - Леони, направи модния си дебют на 16. Възрастта е различна, но като непрекъсваема нишка един и същ гигант в индустрията - Dolce & Gabbana, свързва Моника Белучи и красивите ѝ наследнички.
Леони Касел, по-малката наследница на италианската актриса и френския актьор Венсан Касел,
направи официалния си дебют на модния подиум през юли. Появи се като първия модел в ревюто Alta Moda в ботаническия парк в Джаре, Сицилия. Това беше второто голямо събитие от проекта The Sicilian Dream, събрал на острова множество световни знаменитости, сред които и Дженифър Лопес.
Любопитен портрет на Леони Касел публикува списание “Ио Донна”, седмичното женско издание на италианския вестник “Кориере дела сера”. То определи дебюта ѝ като символично предаване на щафетата между поколенията.
Момичето впечатли с естествено присъствие и увереност, които сякаш идват с фамилното ѝ име. Откри ревюто, облечена във впечатляваща черна рокля с една презрамка, украсена с триизмерни цветя в нюанси на розово, червено, лилаво и синьо. В ръцете си държеше букет, а визията ѝ беше допълнена от дълги черни ръкавици, богати бижута и прическа, създадена от Гуидо Палау. Гримът беше дело на легендарната Пат Макграт.
А сцената едва ли можеше да бъде по-впечатляваща. Колекцията “От небето към земята” бе представена сред пищната растителност на петхектаровата ботаническа градина в подножието на Етна, където природата и висшата мода се сляха в едно.
На първия ред, разбира се, първите стъпки на Леони по подиума с нескрита гордост гледа Моника Белучи, едно от най-разпознаваемите лица на Dolce & Gabbana през последните три десетилетия. Актрисата сподели момента с последователите си в социалните мрежи.
След като по-голямата сестра Дева Касел вече се утвърди като едно от най-харесваните млади лица в международната мода, сега е ред на сестра ѝ. Леони ще напише новата глава не само в семейната история, но и в тази на италианската модна къща. Макар това да е първото ѝ дефиле, по-рано тази година тя вече направи смела крачка към модния свят -
през април се появи на първата си корица за “Вог Италия”
Родена през май 2010 г., Леони живее в Париж и все още учи. Доскоро не показваше особено желание да гради кариера в модата. Интересите ѝ бяха насочени към музиката, концертите и пътешествията. Взема уроци по пеене, харесва изпълнители като Даниъл Сизър, Джъмирокуай, Ариана Гранде, Франк Оушън, а в интервю за “Вог” казва, че най-голямото ѝ вдъхновение винаги е била сестра ѝ Дева.
Стилът на Леони също се различава от този на майка ѝ и сестра ѝ.
Тя предпочита тениски, дънки, маратонки, футболни фланелки
и суитшърти, носи големи халки и общува със света на тикток и социалните мрежи. Красотата, наследена от известните ѝ родители, интерпретира по един по-непринуден и типичен за Gen Z начин.
Връзката между семейство Белучи и Dolce & Gabbana започва много преди раждането на двете сестри. Още през 1988 г., когато Моника Белучи е около 25-годишна, тя става лице на модната къща и дефилира за дизайнерското дуо. През годините се превръща в една от най-дългогодишните музи на бранда, олицетворявайки характерната средиземноморска женственост. През 2024 г. Dolce & Gabbana дори ѝ посвещава специалния албум Monica в чест на над 30 години съвместна работа.
Първата смяна на поколенията настъпи през 2019 г., когато Дева Касел, едва 14-годишна, бе избрана за рекламно лице на аромата Dolce Shone. По-късно тя дефилира за Alta Moda във Венеция и започна успешна кариера, работейки за модни къщи като Dior, Jacquemus и Coperni, като паралелно се насочи и към актьорството.
Модните експерти определят Моника Белучи като символ на класическата италианска елегантност, а Дева Касел - като олицетворение на съчетанието между италиански чар и френска изтънченост. Леони пък изглежда готова да внесе в тази традиция по-младежки, модерен и автентичен прочит, който говори на езика на новото поколение.