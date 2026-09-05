Доц. Ангел Кунчев: 43 г. да правиш добро и да го хвърляш в морето

Епидемиологът с утопична мечта за пазач на морски фар защити с оставка достойнството си на професионалист №1 в общественото здраве

В здравното министерство се пазят портретите на министрите, управлявали сектора през годините. Повече от четвърт век край тях ден след ден минава един човек, който познава отблизо всички, управлявали ведомството от 2001 г. досега. Ако поиска, би могъл да разкаже за всеки от върха на здравеопазването излагащи истории по бели гащи. Но никога не го направи, както и никога не си изкриви душата да премълчи заслугите на човек, допринесъл за по-добро здраве на българите.

Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев - вече бивш - е от изчезващата порода хора, които живеят с разбирането, че се раждаме, за да правим добро, дори човек да знае, че го “хвърля в морето” – без да очаква отплата.

Не само по задължение, а и по призвание над 40 години д-р Кунчев превежда на обществото медицинската наука на достъпен език и работи за реалната защита на здравето и на тези, които не я разбират или я отричат. В масовото съзнание той е и гласът на разума в най-мътните времена, когато пандемията разцепи обществото. В критичните моменти беше сред малкото, които не се скриха зад административен жаргон и обилно говорене с цел нищоказване.

Д-р Кунчев притежава рядката дарба да обяснява най-сложните епидемиологични концепции и медицински казуси така, че да го разбере и ученикът, и столетникът, и дори опонентът. Неслучайно лекарят с изключително големи отговорности за превенция на заразите и здравето на нацията е отличен от гилдията като “Лекар на годината” и е постоянно номиниран за лигата “Лекарите, на които вярваме”.

Когато инфодемията и недоверието към всички ваксини започнаха да заплашват обществената сигурност - още от началото на века, далеч преди ковид - лекарят на висока позиция не се ограничи с директиви от кабинета си. Ваксинираше се публично да дава доказателства за безопасност, влизаше в жив диалог с разколебаните, не отказваше да отговаря на медийни въпроси, публикуваше данни от проучвания и съвети в социалните мрежи. “Влудява ме, ако всички факти са на моя страна, а не мога да убедя човека насреща. Започвам да се чудя дали намирам верния тон, или съм се натъкнал на някой от малкия процент хора, на които каквото и да приведеш в доказателство, не вярват или изобщо не искат да го чуят. За всички останали, за които има и най-малък шанс да водим разумен диалог, съм готов да обяснявам и убеждавам - колкото е нужно.” Прави го без високомерие и без да злоупотребява с поста си, въпреки че по време на криза думата му на експерт по подразбиране има по-голяма тежест от министерската.

Дълбоко в характера на родения в Симеоновград експерт по обществено здраве лежи една особена тракийска неотстъпчивост, когато се отнася до здравето на хората. “Има някакъв инат в мен в това отношение. Невинаги е здравословен.” Тази упоритост го държи в професията 43 г. – през целия му път от редови лекар в ХЕИ–Хасково, до върха на държавния контрол. И му струва оставката, когато се оказа с вързани ръце.

Ангел Кунчев е споделял, че извън професията има нужда поне от време на време от пълна замяна на модерния урбанизиран хаос, в който живее от години. Човек с дълбоки интереси към литературата, класическата и църковната музика, в момент на пълна откритост признава: “Даже бих отишъл да стана пазач на морски фар. Представям си късче суша в морето, с голяма библиотека, добра музикална уредба... Без природата, която ни дава цялост, сме залутани в градската джунгла същества.”

До него и в живота, и в стремежа към хармония е съпругата му, също лекар. Децата им отдавна са поели по свой път – синът е невролог с вече утвърдено име, а дъщерята успешно се занимава с комуникации. Казват, че и у дома таткото никога не е налагал менторски тон. А главният здравен инспектор с готовност приема екологичната и социална критичност на младите. Казва: “Следващото поколение просто си идва по-добро от нас. Дали го прави еволюцията, или нещо друго, не знам".

Унизително е, че професионалният му път в министерството завършва – или само временно прекъсва, за да продължи от следващото стъпало? - с гръмовен институционален трус, е един от честите коментари в коридорите на ведомството. Причината за срива е лансираната от здравния министър Катя Ивкова реформа, в която едно от най-належащите неща се оказа преформатиране на районните и здравни инспекции до ниво на третоинстанционна служба.

В публичен анализ на намерението доц. Кунчев реагира с типичната за него елегантна ирония: “Чета много внимателно предложението за реформа на РЗИ и ме терзаят две съмнения – или съм много глупав, или нямам понятие от работата на системата на общественото здраве в страната.” В доклад до премиера доц. Кунчев анализира концепцията за така наречената реформа с аргумента на човек, който познава системата отвътре: не поправяй нещо, което работи! И попита защо “революцията” започва от системата, показала ефективност при здравни кризи. Докато остават незасегнати стратегически проблеми като “раздутата болнична мрежа, огромното доплащане от джоба на пациента и изкривената система на ТЕЛК”. Отнемането на оперативната самостоятелност на регионалните инспекции според експерта ще доведе до забавяне в решителни моменти. “Един директор на териториална дирекция... няма да има възможност за бърза, оперативна и самостоятелна работа и ще се превърне в трансмисия на проблеми и искания към централната власт. При стартиране на такава промяна беше правилно да се опитаме да обясним целите и подходите и да приобщим всички... Няма нужда да превръщаме ръководителите във врагове, а работещите в уплашени служители.”

Министър Ивкова остана категорична, че районните здравни инспекции не се закриват и това, че стават териториални дирекции към министерството, само по себе си не може да влоши ефективността им.

След подаването на оставка поради несъгласие с подетата рефома в РЗИ-тата в телевизионно интервю се чуха твърдения за втори договор на доц. Кунчев в Националния център по заразни и паразитни болести - оказа се, че е на 0,25 щат като доцент по епидемиология и срещу 300 евро извършва преподавателска дейност. Чуха се и думи за “сигнал” срещу главния държавен инспектор около обществена поръчка за справяне с комари, той коментира. “Интересът ми към провеждането на тази поръчка е бил единствено професионален по изрично разпореждане на тогавашния министър доц. Силви Кирилов и се състоеше в това да настоявам процедурата да бъде приключена своевременно, с оглед необходимостта да се осигури навременна дезинсекция, както и да се гарантира, че контролът от РЗИ ще бъде реален и на всички етапи от изпълнението, за да се похарчи публичен ресурс само за извършена работа” посочи доц. Кунчев.

Отговори още, че използването на вътреболничните инфекции като аргумент срещу работата му показва непознаване на проблема.

“Изказаните внушения, намеци и едностранчиво представяне и изопачаване на факти... ме оставиха омерзен. Вероятно разбирането ми, че когато един експерт с над 40 г. трудов стаж в системата не е съгласен с публично обявени “реформи” и политики, трябва да подаде оставка, е твърде старомодно. Но вярвам, че е единствената възможна и достойна постъпка. Не ми е приятно да оставя системата на общественото здраве точно в този труден момент, но е невъзможно за мен да наблюдавам безпристрастно, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването ѝ.”

И окуражи екипа си: “Горе главите - работете упорито и съвестно, не позволявайте на никого да ви унижава, вие работите за България!”