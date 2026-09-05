Сезонът на Менделсон: звездите полудяха по “да”– от Христо Пъдев, Весела Бабинова и футболистка №1 до Димитър Рачков и Виктория

Годежи, момински партита и пищни тържества превзеха светските среди, още няколко големи сватби се задават до края на годината

2026-а определено може да бъде наречена годината на сватбите в светските и артистичните среди.

От началото на годината едни след други се редят годежи, предложения за брак, момински партита и пищни церемонии. Актьори, спортисти и популярни лица от “Ергенът” минаха под венчилото, докато други вече стягат роклите, избират кумове и планират големия ден. И докато едни двойки вече са семейство, заветното “да” до края на годината ще кажат други, а трети отлагат празника за 2027-а.

Любопитна подробност е, че част от влюбените сякаш нарочно се спряха на дати с много шестици. Нумерологията свързва числото 6 с любовта, семейството, хармонията и домашното щастие, а 2026 г. дава достатъчно поводи за подобна символика. Особено показателна е датата 06.06.2026 г., която беше избрана за сватбата на футболиста Александър Дюлгеров и любимата му Ани.

Една от най-чаканите сватби на годината беше тази на Христо Пъдев и Цветина Петрова. Актьорът от “Кой да знае?” и дългогодишната му половинка са заедно от осем години и имат две деца – син Петър и дъщеря Яна. Още през 2024 г. Пъдев публично обеща, че ще се ожени за Цвети, като заяви, че намеренията му са да остарее с нея. Планът леко се забави, но през тази година най-сетне беше изпълнен. През април двамата официално признаха, че след дългата си връзка, децата и няколко отлагания ще вдигнат сватба през лятото. А когато големият ден дойде, Пъдев и Цветина превърнаха празника в истинско лятно веселие сред зелени поляни, близки приятели и много настроение.

Особено любопитно е, че тяхната история се преплете с друга от големите артистични сватби на годината. Христо и Цветина станаха кумове на Весела Бабинова и Владимир Зомбори, които няколко седмици по-рано също си казаха “да”. Двамата актьори вдигнаха красива и сравнително интимна сватба през май, на която присъстваха най-близките им хора. Весела впечатли с изчистена булчинска визия – дълга права сатенена пола, бюстие без презрамки и тюлени ръкавици, а косата ѝ беше прибрана в нисък кок. Зомбори пък заложи на кариран костюм и папийонка.

За Владо празникът беше естествено продължение на любовта му към Весела, с която са заедно от години и имат дъщеря Йоана. Момиченцето също беше част от големия ден и влезе в ролята на шаферка. “Тя е моята вселена”, призна Зомбори за своята съпруга, докато Бабинова даде повече от ясен знак за новото си семейно положение с шеговитото признание, че вече може да бъде търсена и на буквата “З” в телефонния указател. Дъщерята на семейство Алгафари с любимия малко след събитието

Сватбена еуфория обхвана и фамилия Алгафари. На 24 май дъщерята на Мадлен и Нидал Алгафари – Александра, се врече във вярност на любимия си Тодор. Двамата избраха приказна обстановка сред природата, в гориста местност край София, където величествени дървета и блещукащи светлини създадоха романтичната атмосфера на празника. Булката беше с нежна бяла рокля с паднали рамене, блестящи обувки и разпуснати къдрици с диадема, а младоженецът се появи в зелен костюм.

Най-емоционален обаче беше бащата на булката. Нидал Алгафари лично отведе дъщеря си до олтара и след това сподели в социалните мрежи, че я е предал в ръцете на “невероятен мъж”, когото вече приема като свой втори син. Александра пък не скри щастието си и написа, че няма търпение да прекара живота си с любимия човек. Като майка си Мадлен тя също се занимава с психология – сертифициран неорайхиански аналитичен психотерапевт е и активно говори в социалните мрежи за личностно развитие.

Сред най-пищните сватбени истории на годината се оказа и тази на Айлин Бобева от “Ергенът”. Красавицата не откри любовта в риалитито, но след края на предаването явно е намерила своя човек. През април, малко преди да навърши 27 години, тя показа впечатляващ годежен пръстен и призна, че е получила предложение за брак. Самоличността на избраника ѝ дълго остана мистерия, тъй като Айлин показваше романтични кадри с него, но внимателно прикриваше лицето му.

Преди сватбата каратистката от Пирдоп събра най-близките си приятелки на пищно моминско парти. Сред тях бяха Валерия Георгиева и Джия от “Ергенът”, както и плеймейтката Моника Валериева, която беше избрана за кума. След моминския купон дойде и големият ден, а Айлин вече официално е омъжена.

В редицата на булките от “Ергенът” влезе и Ива Костова. При нея историята започна с едно от най-романтичните предложения за брак през годината. Любимият ѝ Красимир Гечев падна на колене с пръстен в ръка по залез. Предложението се случи точно на върха, когато под краката на двамата бил целият град, а Ива не скри емоцията си и побърза да покаже огромния диамантен пръстен в социалните мрежи.

Само няколко седмици след романтичното предложение обаче Ива вече беше семейна жена. През юли тя и Красимир Гечев сключиха брак, превръщайки историята от виенското колело в истинска сватбена приказка.

Друга популярна участничка в “Ергенът” – Дениз Хайрула, също предизвика сериозен интерес около личния си живот. Тя публикува кадри от Тайланд, на които е в булчинска визия, и показа романтична церемония, като написа, че “вчера го направихме”. До момента обаче Дениз продължава да пази в тайна самоличността на мъжа до себе си и подробностите около събитието.

Към звездните младоженци се присъедини и футболистът Александър Дюлгеров. Бившият партньор на певицата Михаела Маринова избра символичната дата 06.06.2026 г., за да каже “да” на любимата си Ани. За близките му това беше своеобразна “най-важна титла” – след всички победи на терена този път Дюлгеров спечели най-важната битка в личния си живот.

Спортните сватби обаче не свършват дотук. Един от най-добрите ни тенисисти Димитър Кузманов – Мико, също вече е семеен. Той се венча за състезателката по художествена гимнастика Бистра Старейшинска, а двамата превърнаха сватбата си в още един от красивите светски празници на лятото. Щастливата Габи с майка си Мариана Векилска в сватбения ден

Особено емоционална е и историята на Габриела Донкова – дъщерята на Мариана Векилска и бившия футболен национал Георги Донков. Габриела се сгоди за любимия си Алекс още през юли миналата година, а тази пролет майка ѝ показа колко силно преживява подготовката за големия ден. На Международния ден на семейството Векилска публикува снимка, на която двете са в магазин за булчинско облекло, и написа: “Избираме сватбена рокля... Не ми се вярва, че малкото ми момиченце, с което израснахме заедно, създава свое семейство”.

И сватбата се оказа още по-трогателна заради човека, който отведе Габриела до олтара. Това беше Симеон Колев – бившият съпруг на Мариана Векилска, който не е биологичният баща на Габи, но я е отгледал от малка и през годините е изградил с нея изключително близка връзка. Биологичният ѝ баща Георги Донков също е присъствал на сватбата.

И така, в средата на август дългоочакваният ден настъпи. Габриела каза “да” на Алекс на тържество край София. Празникът събра семейството и близките, а младоженката беше в избраната с майка ѝ елегантна изчистена булчинска рокля.

Докато едни вече са семейство, други тепърва броят месеците до сватбата. Племенницата на Любо Нейков – Инна, очаква първото си дете с любимия си Евгени, а заедно с това подготвя и сватбата си. Така в семейството на популярния актьор предстои двоен празник – появата на нов член и официалното свързване на младата двойка. Емрах и любимата му Айлян вече са семейство

Голяма сватба вече се случи и в музикалното семейство на Емрах Стораро. Младият певец и любимата му Айлян сключиха брак на пищно тържество. Празникът бе грандиозен и продължи цели три дни.

Годежи не липсват и сред младите актьори. Александра Лашкова и Даниел Върбанов вече официално са си разменили пръстени, но тяхната сватба ще бъде през 2027 г. Любовта им започва още в НАТФИЗ, където двамата попадат в един клас при проф. Атанас Атанасов. Предложението дойде на финала на “Като две капки вода” през май 2025 г., когато Даниел падна на колене пред Александра на стадион “Васил Левски”. Тя не е знаела предварително какво предстои, което прави момента още по-вълнуващ.

Само преди дни - миналата неделя, Кузман Илиев и Константина Живова също си казаха “да” в компанията на близки и приятели. Кузман Илиев и Константина Живова

Икономистът и политик и бившата телевизионна водеща, която е и успешна художничка, скрепиха пред Бог осемгодишната си любов. Новината за сватбата съобщи лично булката, описвайки я като съчетание от “много музика, естествена красота, лятно настроение и много емоции”. Константина сподели в социалните си мрежи, че именно венчанието е било най-важната и съкровена част от церемонията - обещание да вървят по общ път, водени от “любов, вяра и благодарност”.

Сватбата е естественото продължение на една дългогодишна връзка. През лятото на 2025 г. Кузман Илиев предложи брак на своята любима. Годежът им бе на символично и духовно място – в двора на Лопушанския манастир. Кузман и Константина от години градят своето семейство. През април 2019 г. се роди дъщеря им Каролин, която е център на техния свят. Живова има още една дъщеря от предишна връзка. Кузман Илиев и Константина Живова вече са семейство и пред Бог.

И ако 2026-а е годината на сватбите, 2027-а също отсега обещава да бъде доста шумна. Една от най-коментираните предстоящи церемонии е тази на Димитър Рачков и Виктория Кузманова. Двамата вече направиха следващата крачка във връзката си, а Христо Стоичков се очаква да бъде кум на бъдещото семейство. Така любовният календар на звездите се оказва почти толкова натоварен, колкото и професионалният им.

Едно е сигурно – ако има нещо, което обединява светските среди през 2026-а, това е любовта. А сватбените камбани очевидно тепърва ще звънят.

“От днешния ден нататък вече официално сме семейство. Пред Господ. Пред най-близките ни хора. И пред закона. Вече не сме аз и ти. Вече сме НИЕ. В добро и в лошо. Във всеки успех и всяко изпитание. Във всичко, което животът е подготвил за нас. Заедно, с Господ между нас. А това е само началото... Точно след една година отново ще празнуваме нашата любов... Само че този път в много по-голям мащаб. Следва продължение!” И футболна топка “участва” в сватбата на най-добрата българска футболистка Евдокия Попадинова и спортния журналист Борислав Орлинов.

Това написаха едновременно във фейсбук на 23 август най-добрата българска футболистка Евдокия Попадинова и спортният журналист Борислав Орлинов.

Тя е признавана 8 пъти за Футболист на годината в България при дамите - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024, 2025 г. Започва кариерата си в “Спортика” (Благоевград). След това подписва договор с английския “Бристъл Академи”, като така става първата българска футболистка, която участва в Женската супер лига.

През март 2016 година Попадинова подписва с “Лондон Бийс”, играещ във Втора женска суперлига. Играе също в елитните италиански “Наполи“ и “Лацио” и други отбори. От август 2024 година играе за “Бризбън Роър” (Австралия), после в “Бешикташ” и АЕК.

Той пише най-вече за футбол и тенис. Възпитаник е на ПГПЧЕ “Петър Богдан” – Монтана. Тренирал е футбол при Юлиян Райчев в школата на Обединен детски комплекс “Ние, врабчетата”. Травма става причина да се откаже от спорта.

Посещавал е групата за обучение по журналистика клуб “Медии”, където прави и първите си публикации в местни сайтове и вестници. Завършил е Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет “Свети Климент Охридски”.

Преминал е през няколко телевизии като анализатор и автор. Бил е главен редактор на сайта “Тенис Кафе”.

На сватбеното тържество естествено нямаше как да не присъства и футболната топка, която ги е събрала. В случая беше моделът “Трионда”, с който се играха мачовете на световно, а младоженците размениха няколко паса, без да ѝ позволят да падне на земята.