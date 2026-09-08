За 15 септември - деним + деним и спортни обувки

15 септември наближава, а заедно с новите тетрадки, учебници и моливи идва и традиционният въпрос: какво ще облекат децата за първия учебен ден?

Ученическата мода тази есен е доста по-различна от представата за строго училищно облекло отпреди години. Удобството продължава да е важно, но вече не е за сметка на добрия външен вид. Широките дънки, спортните обувки, суитшърите, ризите, жилетките и якетата, вдъхновени от модата от 90-те, се съчетават по различни начини.

При по-малките водещи са цветът, любимите герои и забавните детайли, докато тийнейджърите все повече използват дрехите и аксесоарите, за да покажат собствен стил. Денимът например вече не е само за големите, според актуалните тенденции той присъства и при децата между 5 и 12 години.

Има обаче нещо общо за всички възрасти - дрехите трябва да издържат на дълъг учебен ден, обувките да са удобни, а раницата да побира всичко необходимо, без да се превръща в тежест.

Момичетата с панталони с широки крачоли

При момичетата от началните класове есента идва с повече цвят. Рокли, поли с плътни чорапогащи, дънки, спортни панталони, тениски с рисунки и меки суитшърти са сред най-практичните варианти за училище. Една от най-лесните комбинации е дънки с широки крачоли с тениска и жилетка или суитшърт. В по-топлите септемврийски дни може да се носи само тениска, а сутрин към нея да се добави леко яке.

При момичетата от първи до четвърти клас не е необходимо всичко да бъде в един цвят. Именно тук могат да се използват по-смели комбинации - розово с бордо, синьо с жълто, зелено с бежово или класическо дънково синьо с почти всякакъв цвят.

Любимите рисунки и герои също не са изчезнали. Те могат да се появят върху тениска, суитшърт или раница, но вече често се използват само като един цветен акцент, вместо цялото облекло да е посветено на един персонаж.

Не е необходимо новият учебен срок да започва с изцяло нов гардероб. За малко дете са достатъчни няколко чифта удобни панталони или дънки, 5-6 блузи, 2-3 суитшърта, жилетка и леко яке.

Избирайте така, че да може дрехите да се комбинират помежду си. Така от няколко основни неща могат да се направят много различни комбинации.

За малките е особено важно да се избягват дрехи с прекалено сложни копчета, връзки и закопчалки. Детето трябва да може самостоятелно да се облече, да свали якето си и да се преоблече при нужда.

При по-големите момичета изборът вече се определя много повече от личния вкус. Една от най-силните тенденции за есента са широките дънки. Те се комбинират с по-прибрани тениски, ризи, плетени жилетки или широки суитшърти. Актуални са и дънките с права кройка, както и моделите с леко заоблен силует около краката.

Дънковото облекло може да се носи и в комбинация с друга дреха от деним - например дънки с риза или пола с дънково яке. Това е един от начините да се използва ретро влиянието, което отново се налага през тази есен.

При горната част се връщат по-класически дрехи - ризи, жилетки, пуловери с яка, поло блузи. Те могат да се носят с широки дънки и спортни обувки, без визията да изглежда прекалено официална. Цветовете също стават по-есенни. Освен класическото черно, бяло и сиво се появяват бордо, кафяво, кремаво, тъмносиньо и маслиненозелено.

Ако училището позволява, къса жилетка върху тениска или риза върху блуза е лесен начин за създаване на различна визия без купуване на много нови дрехи.

Момчетата с риза и дънки в стил 90-те

При момчетата от началните класове спортният стил остава абсолютен фаворит, защото такива панталони, дънки, тениски, суитшърти и леки якета са дрехите, които най-лесно издържат на училище, междучасия и следобедни игри. Но тази есен към тях се добавят и по-класически елементи. Риза върху тениска, пуловер с яка или плетена жилетка могат да променят изцяло визията.

За първия учебен ден например една семпла риза с дънки и спортни обувки е достатъчна. Не е необходимо детето да бъде облечено официално, особено ако след тържеството ще прекарва часове в училище.

При малките момчета е добре родителите да залагат на материи, които се перат лесно и не изискват специална поддръжка. Това е възрастта, в която една нова блуза може да бъде изцапана още преди края на първия учебен ден.

При тийнейджърите също се забелязва връщане към по-широките панталони. Освен дънките популярни са панталони с повече джобове, спортни варианти с изчистена кройка и модели от по-плътни материи. Широк панталон с обикновена тениска и маратонки е една от най-лесните комбинации. При по-хладно време върху тениската може да се добави суитшърт, риза или леко яке.

Тук също се връщат влиянията от 90-те - по-големи тениски с графики, дънкови якета, спортни горнища и класически маратонки. Модата позволява смесването на спортни и по-елегантни дрехи, вместо целият комплект да бъде в един стил.

За момчетата, които не обичат да прекарват време пред гардероба, решението е проста формула - два-три чифта панталони, няколко тениски, два суитшърта, риза, яке и удобни обувки. От тях могат да се направят десетки комбинации.

Всички носят маратонки

Ако има един елемент, който обединява всички възрасти, това са спортните обувки. За началото на учебната година особено актуални са по-изчистените модели, ретро спортните обувки и ниските силуети. При тийнейджърите се запазва интересът към модели, вдъхновени от спортните обувки от 90-те и началото на XXI век.

При момичетата се появяват и обувки с каишка през горната част на стъпалото, които се комбинират с дънки, пола или рокля. При момчетата класическите спортни обувки в бяло, черно, сиво или комбинация от няколко цвята остават най-лесният избор.

Не забравяйте, че първият учебен ден не е моментът за обувки, които не са разтъпкани. Новият чифт трябва да бъде носен няколко пъти предварително, за да се разбере дали притиска някъде. Красивите модели няма да помогнат, ако след втория час детето вече има мазоли. За по-малките е добре обувките да може да се обуват лесно.

Раниците за най-малките с висулки и щампи с любими герои

Раницата остава най-важният аксесоар за ученика, особено в началните класове. Тази есен изборът е огромен - от модели в ярки цветове и с картинки до напълно изчистени черни и бежови раници.

При малките продължават да се харесват раници с животни, герои, космически мотиви, цветя и забавни надписи. Все по-популярни са и малките висулки, значки и плюшени играчки, с които детето може да персонализира раницата си.

При по-големите ученици раницата вече е много по-изчистена. Черно, сиво, тъмносиньо, кафяво и маслиненозелено са сред най-лесните за комбиниране цветове. Важни са отделенията за лаптоп или таблет, джобовете за зарядно, слушалки и телефон.

Не избирайте раницата само по външния вид. Проверете дали има широки и добре подплатени презрамки, стабилен гръб и достатъчно отделения. За по-малките е важно раницата да не бъде прекалено голяма спрямо тялото им.

Добре е детето да я пробва с няколко книги вътре, преди да бъде купена. Така се разбира дали му е удобна и дали тежестта се разпределя правилно.

И още нещо - не купувайте прекалено голяма раница с идеята да има за години. Детето расте, нуждите му се променят, а прекалено големият модел често води до носене на излишни вещи.

При гимназистките раницата все по-често се заменя или допълва от чанта. Малките модели през рамо са удобни в дните, когато ученичката няма много учебници. Те побират телефон, портмоне, ключове, слушалки и други дребни вещи.

По-големите чанти за носене в ръка или през рамо са по-практични за учебните дни с повече принадлежности. За есента са актуални изчистените модели, вариантите с по-мека форма, както и тези от велур или с дънков вид. При модните тенденции за есента се забелязват и по-обемисти чанти, които могат да поберат всичко необходимо.

При момчетата чантите през рамо също остават предпочитани, особено за телефон, портфейл, слушалки и дребни лични вещи.

Аксесоарите за училище стават все по-важна част от облеклото. При момичетата това могат да бъдат цветни ластици, фиби, шноли, диадеми, малки обеци, гривни и тънки колиета. По-големите ученички предпочитат и колани, шалове и малки чанти, които променят вида на една и съща комбинация.

При момчетата акцентът е върху шапки, часовници, спортни чорапи, колани и малки чанти през рамо. Много популярни са и аксесоарите за самата раница - значки, ключодържатели, висулки и малки плюшени играчки. Те позволяват на детето да направи дори най-обикновената раница лична и различна.

При по-малките това е и начин да разпознават собствената си раница сред десетките подобни в класната стая.

Как да пазаруват родителите, без да купуват половин магазин

Най-голямата грешка преди 15 септември е пазаруването на едро, без да се провери какво вече има в гардероба. Първо направете списък. Проверете кои дънки и панталони все още стават, кои обувки са здрави, има ли подходящо яке и колко блузи реално са необходими.

Не купувайте пет нови чифта панталони, ако детето носи само два. По-добре е да има няколко качествени основни дрехи, които лесно се комбинират.

При децата растежът е друг важен фактор. Ако дрехата е купена прекалено голяма, за да бъде за догодина, може да се окаже, че когато дойде нейният момент, вече не е актуална или детето просто не я харесва.

Тийнейджърите пък трябва да бъдат включени в избора. За родителя една обикновена черна тениска може да изглежда идеална, но ако детето категорично отказва да я носи, покупката е безсмислена.

Модата за училище не трябва да се превръща и в състезание кой ще има най-скъпите обувки или най-скъпата раница. В крайна сметка най-добрата комбинация е тази, в която детето се чувства удобно и уверено. Това може да се постигне и без пълна подмяна на гардероба. Няколко добре подбрани нови неща - чифт удобни маратонки, широки дънки, хубав суитшърт, нова раница или интересен аксесоар могат да променят визията много повече от десет случайно купени дрехи.