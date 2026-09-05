Холивуд играе във филма за Христо Стоичков

Врагът на Спайдърмен и Исус Христос от епоса на Мел Гибсън в ролите на треньора и агента на Модерния ляв

Топактьори от Холивуд ще влязат в ролите на Йохан Кройф и Хосе Мария Мингея във филма "Стоичков - Имало едно време в България", който от 5 дни се снима в Бургас. "24 часа" първи научи техните имена. Става дума за Джеймс Франко и Джим Кавийзъл.

48-годишният Франко ще влезе в обувките на старши треньора на "Барса" Йохан Кройф, довел Камата в каталунския гранд, където българинът стана световна звезда. Джеймс Франко е театрален и филмов актьор, режисьор, сценарист, продуцент, писател и преподавател по кинопроизводство. Носител е на "Златен глобус", наградите "Еми", номиниран е за "Оскар" и "Грами". От 2013 година има звезда на холивудската Алея на славата.

Джеймс Франко Снимка: Getty Images

Йохан Кройф Снимка: Getty Images

Хитовият актьор играе в множество филми, между които "Целуни ме", "Спайдърмен", "Спайдърмен 2", "127 часа", "Възходът на планетата на маймуните".

Следващата му роля ще е на незабравимия Йохан Кройф като откривател и треньор на нашата футболна звезда Христо Стоичков.

57-годишният Джим Кавийзъл ще играе Хосе Мария Мингея - мениджър на единствения българин, кавалер на "Златната топка". Топактьорът нашумя с ролята на Исус Христос във филма на Мел Гибсън "Страстите Христови" през 2004 година.

Популярен е и като Едмон Дантес в "Граф Монте Кристо", Боби Джоунс в "Гениално хрумване", Джон Рийз в "Под наблюдение".

Джим Кавийзъл Снимка: Getty Images

Хосе Мария Мингея Снимка: Велизар Маджаров

За всички водещи актьори в продукцията на пълнометражния филм "Стоичков - Имало едно време в България" са осигурени индивидуални огромни лукс каравани с всякакви екстри и с надписи на имената им, видя репортер на "24 часа" на стадион "Лазур" в петък сутринта. Там актьорите се преобличат, гримират ги и ги подготвят за снимките.

Снимка: Велизар Маджаров

Снимка: Велизар Маджаров

В четвъртък вечерта и през нощта са били заснети последните снимки на осветление в Бургас. Продължили са цели 6 часа. Пред камерата са пресъздали мача между "Барселона" и "Реал" (Мадрид) от 1990 година - финал за суперкупата на Испания, на стадион "Ноу Камп", завършил 0:1.

Акцентът е в 41-ата минута, в която Христо Стоичков получава червен картон за невъздържано поведение и при излизането си от терена в яростта си настъпва с прочутата си левачка десния крак на рефера на дербито Аспитарте.

Петъчният ден беше за почивка на главните действащи лица и снимачния екип на филма. Някои от тях са предпочели да използват бургаския плаж за пълен релакс и събиране на тен. За събота са предвидени само снимки през деня.