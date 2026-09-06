Как 15-годишният Раян засенчи (буквално) звездата на "Левски" Кристиан Макун

В неделя, 30 август, в 19 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, известен като "Колежа", един от най-високите на терена изобщо не беше футболист.

15-годишният Раян Кайсар излезе преди мача между "Ботев" (Пд) и "Левски" заедно с играчите и почти веднага привлече вниманието на зрителите. Причината беше очевидна – момчето от Пловдив е високо цели два метра.

Раян застана до венецуелския защитник на "Левски" Кристиан Макун, който е около 185 сантиметра. Разликата между двамата беше толкова впечатляваща, че

футболистът изглеждаше почти нисък до момчето,

което вече се извисява над него с близо 15 сантиметра. Макун стоеше приблизително до рамото му, а снимката от любопитната ситуация бързо започна да обикаля социалните мрежи.

Самият Раян обаче изобщо не е знаел предварително до кого ще бъде подреден. Вълнението около първото му излизане на терена преди мач било твърде голямо, за да обърне внимание на всичко, което му казват футболистите.

"Когато Макун видя, че ще съм с него, ми каза нещо, но вълнението беше голямо и не успях добре да го чуя.

Беше нещо от сорта на The tallest wall

(б.а. - най-високата стена)", разказа пред "24 часа" Раян Кайсар.

Любопитната среща станала възможна благодарение на инициатива на "Ботев" (Пд), която дава възможност на деца да излязат заедно с футболистите непосредствено преди началото на мачовете. Идеята е малките привърженици да усетят атмосферата на стадиона от съвсем различна гледна точка – не от трибуните, а директно от терена, редом до любимите си играчи.

В случая с Раян обаче инициативата се превърнала в нещо още по-запомнящо се.

"Знаем, че играчите по принцип не са ниски, но се оказа, че той е по-висок от всички. Седеше като гард, като охрана до Макун", разказа пред "24 часа" майката на Раян Йоана.

Семейството купило билетите си онлайн, като именно от интернет разбрало за възможността дете да участва в инициативата. Имало обаче една подробност – условието било участниците да са до 14 години. Раян вече бил на 15, но това не попречило на майка му да го запише.

"Посочих на колко години е. След това ми се обадиха, че е изтеглен за участието в мача и ни обясниха всичко как ще се случи", разказа Йоана.

Така вместо обичайното място на трибуните Раян получил възможност да види "Колежа" от самия терен. За момчето преживяването било особено емоционално, още повече че семейството живее съвсем близо до стадион "Христо Ботев".

"Аз бях в публиката. Не сме кой знае какви привърженици, но обичаме емоцията на мачовете", споделя майка му.

Макар да не са сред най-запалените футболни семейства,

атмосферата около мачовете на "Ботев" им е добре позната

Но този път Раян не просто гледал срещата, а за няколко минути се оказал част от случващото се на терена.

"Малко са си говорили, но за него беше много емоционално", разказва Йоана. След като синът се върнал при нея на трибуните, тя дори му припомнила, че е можел да използва знанията си по испански, за да поговори повече с Макун.

Езиците всъщност са само една от отличителните черти на момчето. Двата метра ръст обаче са първото, което почти всеки забелязва при среща с него. А след това неизбежно идва и въпросът: "Спортуваш ли?". В случая отговорът е "да".

Раян тренира волейбол от осми клас

и според майка му има необходимите физически данни за спорта. Харесва му и баскетболът, но засега е избрал волейбола. Семейството вече е проучвало възможностите за отбор в Пловдив, но все още не е взело окончателно решение към кой клуб ще се присъедини.

Височината му обаче не е случайност. Тя е семейна черта. Баща му Нидал Кайсар, който е от сирийски произход и е познат в България с музикалните си проекти с певицата Емилия, също е висок. Днес Раян вече е достигнал ръста на баща си.

"Всеки, като го види, го свързва със спорта. Високите мъже правят впечатление", казва Йоана.

Раян със свой приятел Снимка: Личен архив

Самият Раян отдавна е свикнал с вниманието. Двата метра го превръщат в човек, който

трудно може да остане незабелязан

– независимо дали е в училище, на улицата или сред публиката на футболен мач.

"Почти всеки ден различни хора ме спират и ме питат за височината ми и какво съм хапвал като малък. Аз им отговарям – мляко. И прясно, и кисело", разказва Раян.

Зад впечатляващата физика обаче стои момче с интереси, които далеч надхвърлят спорта.

Раян учи в СУ "Св. Паисий Хилендарски" в Пловдив, където е в профил, свързан с програмиране и изкуствен интелект. Технологиите са сред големите му интереси и той има желание да се развива и в тази посока.

Раян Кайсар е роден в испанския курорт Марбея, където е ходил и на училище. Освен български говори испански и английски, а с баща си общува на арабски.

"Много харесва Испания. Това е една динамична и отворена страна, в която хората са топли и забавни. Смятам, че и той носи много от тези качества и е много близък като темперамент до испанците", казва майка му.

От малък Раян израства именно в такава среда – сред шумни събирания, партита и типичните испански фиести. През свободното си време Раян обича да играе видеоигри, да излиза с приятели и да готви - особено телешки стекове.