Георги Господинов спечели и наградата "Жан Моне" след "Букър"

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Писателят Георги Господинов спечели европейската награда „Жан Моне" с последния си роман „Градинарят и смъртта". За това съобщи самият той в профила си във фейсбук, като се позова на официално съобщение във френски медии. Преводът на френски на романа му е дело на Мари Врина-Николов.

"Радвам се да съобщя, че наградата Jean Monnet 2026 за европейска литература отива при "Градинарят и смъртта", превод на френски Мари Врина, Gallimard! Официалното съобщение излезе тази вечер по френските медии", написа Господинов.

В поста си той цитира изказване на председателят на журито, избрало победителя за наградата, Жерар дьо Кортанс: "Книга на светлината срещу черната дупка на смъртта..."

"Жан Моне е един от бащите на съвременна Европа, което също ме радва, особено днес и конкретно тук. Сред носителите на наградата са Антонио Табуки, Патрик Модиано, Анжел Вагенщайн, Йон Калман Стефансон, Йън Макюън и Паскал Киняр. Книгата беше в конкуренция с романи на страхотни съвременни писатели като Джени Ерпенбек, Леа Ипи, Хавиер Серкас, Джоузеф О'Конър, Андреа Баяни", пише още Господинов.

Наградата „Жан Моне" се присъжда всяка година от 1995 г. насам в рамките на фестивала „Литератури на Европа" в Коняк. С нея се отличават европейски автори за произведения, написани или преведени на френски език през последната година.

Наградата се финансира от Съвета на департамента на Шарант и в момента е на стойност 5 000 евро. Победителят се определя от жури от писатели, литературни критици и журналисти. Сред известните носители са Антонио Табуки (1995), Артуро Перес-Реверте (1997), Хари Мюлиш (1999), Хорхе Семпрун (2001), Патрик Модиано (2002), Амели Нотомб (2023), Иън Макюън (2024).

Лауреатът на наградата ще получи наградата на 21 ноември, а победителят ще наследи френския писател Паскал Киняр, който взе приза през 2025 г. за романа Trésor caché („Скрито съкровище").

След първоначален подбор от осем писатели, представляващи осем различни европейски държави, журито стесни списъка до трима финалисти: Георги Господинов, ирландеца Джоузеф О'Конър и италианеца Андреа Баяни. В крайна сметка наградата отиде при Господинов.

Книгите на Георги Господинов са преведени на множество езици, сред които английски, немски, полски, нидерландски, хърватски, испански, норвежки, шведски, китайски, арабски и бразилски португалски.