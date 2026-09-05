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Гала концерт в Ереван ще отбележи Деня на независимостта на България

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България и Армения отбелязват 22 септември с гала концерт в Ереван

Специален гала концерт по повод Деня на независимостта на Република България – 22 септември, ще събере български и арменски оперни изпълнители на сцената на Арменския национален театър за опера и балет в Ереван.

Събитието се организира със съдействието на извънредния и пълномощен посланик на България в Армения Никола Николов. В концерта ще участва и маестро Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет.

В програмата са включени избрани арии от световния оперен репертоар. Публиката ще чуе произведения на Джузепе Верди, Джакомо Пучини, Рихард Вагнер, Шарл Гуно, Жорж Бизе, Камий Сен-Санс, Франческо Чилеа, Умберто Джордано и други утвърдени композитори.

Българската страна ще бъде представена от солистите на Софийската опера и балет Габриела Георгиева и Радостина Николаева – сопрани, тенора Мартин Илиев, баритона Венцеслав Анастасов и баса Петър Бучков.

В концерта ще се включат и водещи солисти на Арменския национален театър за опера и балет. Сред тях са тенорите Липарит Аветисян и Ованес Айвазян, басът Айк Тигранян, сопраните Анна Айвазян, Сирануш Гаспарян и Мери Мовсисян, мецосопраните Кристине Саакян и Варсеник Аванян, както и баритоните Геворг Акопян и Арнолд Кочарян.

Българските и арменските изпълнители ще се редуват на сцената в рамките на вечерта, превръщайки концерта в музикален празник и своеобразен символ на приятелството и културното сътрудничество между България и Армения.

България и Армения отбелязват 22 септември с гала концерт в Ереван

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