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Бронзова статуя на магарето ще посреща гостите на Гурково

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Бронзово магаре ще пази спомена за уникалната традиция на Гурково Снимка: Фейсбук/ Община Гурково

Бронзова статуя на магаре ще бъде официално открита днес в 16:00 часа в Гурково, съобщиха от общинската администрация. Скулптурата е сред основните акценти в празничната програма на града, която започна вчера с церемония по издигане на знамената и музикална програма.

Очаква се статуята да се превърне в нов символ на Гурково и да напомня за една от най-необичайните местни традиции – био ралито с магарешки каручки. Днес на градския стадион ще се проведе неговото 37-о издание.

Идеята за скулптурата е на кмета Кънчо Папазов, а нейният автор е казанлъшкият скулптор и художник Иван Салабашев. Преди да започне работа по проекта, той проучва поведението на магаретата и характера на местните жители, които от поколения отглеждат животните.

„Тези животни са изключително добри, те придобиват характера на стопаните си и мисля, че успях да пресъздам в статуята тази добрина и самобитност", коментира Салабашев, цитиран от общинската администрация.

След откриването на паметника ще се проведе парад на магарешките каручки. Те ще бъдат украсени със символи на Гурково, а шествието ще премине до градския стадион, където ще започне състезанието, пише БТА.

Традицията на био ралито е на повече от половин век. Началото е поставено преди 55 години от трима млади жители на Гурково – Стоян Богданов, Иван Рунтев и Илия Тодоров. Идеята, започнала като приятелска закачка, постепенно се превръща в първото по рода си състезание и в една от емблематичните традиции на града.

След финала на надпреварата ще бъдат връчени наградите на победителите. Празничната програма ще продължи с концерт на певицата Селина.

Организаторите са подготвили още спортни инициативи, изложение на ретро автомобили под надслов „Парад на конските сили" и специална „Магаре фест зона", която ще бъде разположена на градския стадион.

Бронзово магаре ще пази спомена за уникалната традиция на Гурково Снимка: Фейсбук/ Община Гурково

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