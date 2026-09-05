Камен Воденичаров се разделя с „Последният печели“, връща се Орлин Горанов

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Камен Воденичаров няма да бъде водещ на телевизионното състезание „Последният печели" през новия сезон. Той благодари на екипа на предаването, БНТ и стотиците участници за изминалите две години във Фейсбук. Воденичаров пожела успех на продукцията и на новия-стар водещ Орлин Горанов. Популярният актьор потвърди това със свой пост във Фейсбук

Камен Воденичаров пое ролята на водещ в „Последният печели" през септември 2024 г. Той замени Орлин Горанов, водил предаването от самото му създаване през 2020 г.

„От предаването, което след мен пое Камен Воденичаров, не ми оставаше никакво време за себе си. Затова слязох от екран!", обясни слизането си от водещото място наскоро Горанов, който сега се завръща в "Последният печели".

Ето и целият пост на Камен Воденичаров:

Здравейте, скъпи приятели. През новия сезон няма да бъда водещ на телевизионното състезание "Последният печели". Благодаря за възможността да бъда част от този проект. Благодаря на екипа на предаването и БНТ за подкрепата през изминалите две години.

Благодаря на стотиците участници в тази красива игра на познанието. Научих толкова много. Желая успех на продукцията, на БНТ и на Орлин Горанов във всичките им начинания! Бъдете здрави, усмихнати и успешни.