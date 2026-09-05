И наркопласьорите са фенове на Ерлинг Холанд - заловиха 369 кг. кокаин с негова снимка

Норвежката футболна звезда Ерлинг Холанд се превърна в истински феномен в социалните мрежи, след като през юли отбеляза седем гола в четири мача на Световното първенство. Ликът му се появи по билбордове, колекционерски картички и телевизионни екрани.
Сега обаче полицията в Еквадор откри лицето му на доста по-необичайно място – върху зелени правоъгълни пакети, част от впечатляваща пратка с кокаин, заловена в камион край границата с Колумбия.
При операцията в сряда властите са иззели 369 килограма кокаин. Шофьорът на камиона е арестуван. Полицията не е дала обяснение защо върху пакетите са били залепени стикери с изображението на русокосия норвежки нападател, съобщава CNN.
Използването на образи и имена на известни спортисти и други знаменитости е разпространена практика сред наркобандите. По този начин те обозначават коя престъпна мрежа стои зад пратката и за кой клиент е предназначена.
Според съобщението на полицията операцията е започнала след анонимен сигнал, получен рано във вторник. Антинаркотични служители, които патрулирали по Панамериканската магистрала, забелязали подозрителен камион и го спрели за проверка.
При претърсването полицаите открили 370 пакета, скрити в специално изграден тайник в долната част на превозното средство.
Полицията разпространи и видео, на което се вижда как пакетите са извадени от тайника. Върху тях ясно се виждат изображенията на Холанд – футболист, превърнал се в любимец на социалните мрежи и обект на множество мемета.
Норвежецът не е единствената футболна звезда, чийто лик се появява върху конфискувани пратки. Образът на капитана на аржентинския национален отбор Лионел Меси също е бил използван върху пакет, иззет от властите.
Еквадор се смята за ключов логистичен център за трафика на наркотици. В страната наркотиците се складират и разпределят по маршрути през Централна Америка, основно към САЩ, но значителни количества се изпращат и към Европа.
При операцията в района на Гуагуа Негро, близо до граничния град Тулкан, е задържана и жена, идентифицирана като Мария Р., която е представила колумбийски документи за самоличност.
Стойността на заловената пратка се оценява на близо 842 000 долара на местния пазар. В САЩ тя би струвала над 11 млн. долара, а в Европа – повече от 19,6 млн. долара (17 млн. евро).
В Еквадор местни престъпни групировки, свързани с колумбийски и мексикански наркокартели, контролират маршрутите за трафик. Около 80% от наркотиците, преминаващи през страната, идват от Колумбия, а останалите – от Перу.
Само през първата половина на тази година еквадорската полиция е иззела 80 тона наркотици. През 2025 г. властите са конфискували близо 215 тона, основно кокаин, а през 2024 г. количеството е достигнало почти 295 тона.
🇪🇨 Ecuadorian national police seized approximately 469 kilograms (1,034 pounds) of cocaine branded with stickers of Manchester City soccer star Erling Haaland.— Visegrád 24 (@visegrad24) August 14, 2026
Authorities value the haul at $842,000 locally, over $11 million in the United States, and roughly $19.6 million in… pic.twitter.com/kIeAtpKOWP