В Гурково откриха най-голямата статуя на магаре в България

Изработена е от бронз, тежи около половин тон

След София и Созопол и подбалканският град Гурково от днес има своята статуя на магаре - тя бе открита пред сградата на единствения у нас Музей на магарето, който съществува тук от 2013 година. Празничната церемония бе част от тържествата, посветени на 52-ата годишнина от обявяването на Гурково за град, което е станало на 4 септември 1974 година.

Гурково е известно и с единственото у нас биорали с магарешки каручки, което се е състояло за първи път точно преди 55 години. С известни прекъсвания в наши дни традицията бе въстановена, като днес, 5 септември, на градския стадион се състоя 37-ото издание на ралито. За разлика от преди години, когато във всеки двор на общината са гледали магарета, сега клепоухите са рядкост, но с помощта на фермата за магарета в сливенското село Селиминово, където отглеждат към 400 живогни, впряговете за ралито бяха осигурени.

Новата склуптура на магарето е най-голямата у нас, фигурата на животното е отлята от бронз и тежи към половин тон. Направена е от казанлъшкия скулптор Иван Салабашев по идея на кмета на общината Кънчо Папазов.

За работата си Салабашев сподели пред "24 часа": По фигурата работя от месец март тази година. Преди да се захвана, изучих нрава на тези животни, които са изключително добри. Наред с това изучих и характера на местните хора, тъй като магаретата придобиват характера на стопаните си. Или обратното: неслучайно за хората казват, че работят като магарета или пък че са инати като магарета. Мисля, че моята статуя е по-различна от вече познатите ни, тъй като успях в нея да пресъздам образа на типичното балканско магаре с неговага натуралност, добрина и самобитност, дори и примитивност, ако щете. Моето магаре не е впрегнато, то е показано в момент на почивка и може би на размисъл, когато се готви да направи следващата крачка напред в живота си". Гурковското магаре е показано в момент на почивка и може би - на размисъл. Снимка: Ваньо Стоилов

В Гурково се надяват статуята на магарето да се превърне в новия символ на града и да привлече интереса на много хора. Още повече, че тя е разположена до пътя, който води към Прохода на републиката, който свързва Северна с Южна България.