Бургас скандира "Нети, Нети", след като я чу като Монсерат Кабайе (Видео)

"Не-ти, Не-ти, Не-ти" - така публиката в Летния театър на Бургас дълго скандираше името на хубавата и талантлива певица Нети в петък, 4 септември, вечерта, след като я чу да пее като Монсерат Кабайе. Самата певица сигурно се почувства като на футболен мач от мощните аплодисменти на изправената на крака публика и повтарянето на името й.

Екзалтацията бе в края на концерта We will QUEEN you, когато Нети зае мястото на легендарната оперна певица Монсерат Кабайе във виртуален дует с Фреди Меркюри, за да изпълни прочутата песен "Барселона". Въпреки крехката си физика Нети порази зрителите с изключителната мощ на гласа си и главозамайващите височини, които постигна.

"Барселона" е една от най-известните песни на Фреди Меркюри, създадена извън творчеството му с "Куин". Той пише музиката заедно с Майк Моран и тя се превръща в музикален символ на олимпийските игри в Барселона през 1992 г. Макар Фреди да не доживява откриването на игрите, песента остава сред най-запомнящите се негови проекти.

В концерта в Бургас световните хитове на "Куин" звучаха под съпровода на Плевенската филхармония, а водещ вокал - в ролята на Фреди Меркюри, беше Славин Славчев.

На сцената обаче излязоха и някои от най-разпознаваемите имена на българската поп и рок сцена - Славчо Николов (китара), Дони (бас китара и вокал), Венко Поромански (барабани), Михаил Шишков-син (пиано). В концерта участие взе и хор "Гена Димитрова".

Публиката чу неостаряващите хитове на "Куин" - Radio Ga Ga, Friends Will Be Friends, I Want It All, Somebody to Love, We Are the Champions. Зад музикалната концепция стои маестро Константин Добройков, който преди няколко години бе номиниран за "Грами". Той е диригент на концерта и автор на всички аранжименти. Неговата работа превръща добре познатите рокпесни в произведения за симфоничен оркестър, но характерната енергия на "Куин" остава, както се убедиха зрителите в Бургас.